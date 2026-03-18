Acciones de prevención. Santa Clara: difusión de recursos provinciales en actividad de promoción y salud

Se realizó una jornada de difusión de los servicios provinciales disponibles ante situaciones de violencia de género en Santa Clara

El equipo del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades participó en Santa Clara de una jornada comunitaria de promoción y testeos de VIH, organizada por el área de Desarrollo Humano de la Municipalidad local, en articulación con equipos de Salud y la Oficina de Protección de Derechos (OPD).

La actividad permitió no solo fortalecer las acciones de prevención en materia de salud, sino también generar un espacio de cercanía con la comunidad para difundir información sobre los dispositivos provinciales de acompañamiento ante situaciones de violencia por motivos de género.

En este marco, profesionales del Centro de Atención a Mujeres en Situación de Violencia de Santa Clara, brindó asesoramiento sobre los servicios disponibles, canales de atención y recursos de intervención, con el objetivo de garantizar que más personas puedan acceder a información clara y oportuna.

La promoción territorial de estos servicios resulta fundamental para derribar barreras de acceso, desnaturalizar las violencias y facilitar la detección temprana de situaciones que requieren acompañamiento.

Asimismo, este tipo de acciones refuerza el trabajo en red entre organismos, promoviendo abordajes integrales que contemplan tanto la prevención como la asistencia ante casos de violencia por motivos de género.

Desde el Consejo Provincial de Mujeres se destacó la importancia de sostener y profundizar estas estrategias de difusión y sensibilización, entendiendo que el acceso a la información es una herramienta clave para la autonomía, la protección y el ejercicio pleno de derechos.

El dispositivo en Santa Clara se encuentra ubicado en Avenida Juan José Castro s/n del barrio Kirchner.

También está habilitada la línea 0 800 888 4363, provincial, gratuita y confidencial que funciona las 24 horas todos los días del año.