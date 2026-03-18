Carlos Sadir encabezó el cierre de «El Norte que produce» y ratificó al turismo como eje estratégico de Jujuy

El gobernador participó del encuentro regional organizado por la Fundación Pensar y la Fundación Konrad Adenauer. Durante su discurso, destacó el desarrollo turístico de Jujuy.

En las instalaciones del Hotel Altos de La Viña, el gobernador de la provincia, Carlos Sadir, presidió el cierre del encuentro regional “El Norte que produce”. La jornada, que puso el foco en una economía basada en el turismo y la identidad cultural, reunió a especialistas y referentes políticos nacionales como María Eugenia Vidal, Hernán Lombardi y Silvia Lospennato.

Durante el evento, Sadir destacó el crecimiento del sector turístico como una ventaja competitiva de la región. “Las políticas públicas se ven reflejadas en los niveles de ocupación y en el creciente interés de los visitantes por Jujuy”, señaló el mandatario, subrayando la importancia de proyectos clave como el Tren de la Quebrada, el Cabildo Histórico y la próxima finalización del Museo Lola Mora.

El gobernador no esquivó la compleja coyuntura global y nacional. Respecto al escenario internacional, advirtió que la inestabilidad en los precios del petróleo y los conflictos bélicos impactan directamente en los costos locales de combustible y logística.

En el plano financiero, Sadir se refirió a las gestiones ante organismos multilaterales como el Banco Mundial y la CAF:

• Destino de los fondos: Los créditos están proyectados para obras de infraestructura crítica, incluyendo rutas, el canal Alvarado y un centro logístico en la Zona Franca.

• Traba administrativa: El mandatario aclaró que, si bien las conversaciones están avanzadas, se requiere la autorización del Gobierno Nacional para concretar estos desembolsos.

En relación con la política interna, Sadir enfatizó la voluntad de mantener un diálogo abierto con los gremios en el marco de las paritarias. Sin embargo, advirtió sobre la delicada situación financiera de las provincias argentinas.

«Este primer bimestre es el peor en materia de recaudación por coparticipación de los últimos 13 años en términos reales», sentenció el gobernador.

Ante esta merma de ingresos, el Ejecutivo provincial apuesta a la eficientización del gasto y al uso de recursos propios para mitigar el impacto en el sector público. «Hacemos todo el esfuerzo para mejorar la situación de los empleados públicos en este contexto de baja de recursos coparticipables», concluyó.