Consolidan un espacio estratégico de escucha y articulación con estudiantes de nivel medio

El objetivo es fortalecer instancias de participación juvenil y co-construcción de iniciativas con impacto territorial.

La ministra de Desarrollo Humano, Marta Russo Arriola, mantuvo un encuentro con representantes de la Federación de Centros de Estudiantes, la Comisión Estudiantil y el Bachillerato Provincial N° 2 “Gobernador Jorge Villafañe”, con el objetivo de fortalecer instancias de participación juvenil y co-construcción de iniciativas con impacto territorial.

En este marco, la ministra destacó el compromiso de los y las estudiantes, subrayando su “conciencia social, empatía, solidaridad y resiliencia”, y valoró especialmente el rol activo que asumen en el acompañamiento entre pares y en la generación de propuestas orientadas a construir un mejor futuro colectivo.

Asimismo, Russo Arriola puso en valor la decisión impulsada por el Gobierno de Jujuy, siguiendo los lineamientos del gobernador Carlos Sadir. En ese sentido, destacó el proyecto del Bachillerato N° 2, “Historias que dan miedo”, un libro que recopila relatos anónimos atravesados por experiencias de vida y superación, como una iniciativa significativa que promueve la expresión, la reflexión y la resiliencia en las juventudes.

Durante la reunión, se avanzó en la proyección de un abordaje integral e interinstitucional que permita formar agentes multiplicadores con capacidad de incidencia territorial, promoviendo procesos de sensibilización, contención y liderazgo juvenil. En este marco, se impulsa una propuesta de articulación orientada a fortalecer los entornos juveniles en la provincia de Jujuy, mediante el trabajo coordinado entre organismos del Estado y la Federación de Centros de Estudiantes.

La iniciativa prioriza el abordaje de problemáticas vinculadas a la convivencia escolar, el bullying y el grooming. En esta línea, la ministra reafirmó la importancia de sostener un trabajo articulado entre el Estado, las instituciones educativas y las organizaciones estudiantiles, como base para el diseño de políticas públicas inclusivas y sostenibles.

Finalmente, anticipó la institucionalización de estos espacios de encuentro, con una agenda de trabajo periódica orientada al seguimiento de los proyectos en curso y a la planificación de nuevas acciones conjuntas entre los distintos organismos del Estado y las representaciones estudiantiles de la provincia, en el marco de una política pública sostenida, con fuerte anclaje territorial y protagonismo juvenil, orientada a generar entornos seguros, inclusivos y con mayores oportunidades para el desarrollo integral de las juventudes.

Participaron de la jornada funcionarios y equipos técnicos de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia; la Dirección de Juventud; el Ministerio de Educación; y la Oficina de Escucha y Protección de Grooming y Bullying.