El intendente Raúl “Chuli” Jorge recibió a miembros del Instituto General Arias

En un encuentro institucional desarrollado en la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, el intendente Raúl “Chuli” Jorge recibió a integrantes del Instituto General Arias, encabezados por su presidente, el Dr. Isidoro Cruz. La reunión tuvo como eje fortalecer acciones conjuntas destinadas a revalorizar la historia local y promover la figura del General Manuel Eduardo Arias.

Durante el encuentro, el jefe comunal destacó la labor sostenida del instituto en la reivindicación de los héroes jujeños y la importancia de visibilizar sus aportes en la construcción de la identidad provincial. En ese sentido, subrayó el trabajo realizado para poner en valor la figura de Arias, incluyendo la instalación de su monumento ecuestre en un punto estratégico de acceso a la ciudad.

Jorge remarcó que estas iniciativas contribuyen a reforzar el sentido de pertenencia y a transmitir a las nuevas generaciones el legado de los gauchos jujeños, protagonistas de gestas históricas clave en el proceso independentista. Asimismo, valoró el trabajo articulado con instituciones educativas y espacios vinculados a la investigación histórica.

Por su parte, el presidente del Instituto General Arias, Isidoro Cruz, explicó que la visita tuvo como objetivo invitar formalmente al intendente a participar de una serie de actividades conmemorativas en la provincia de Tucumán. Entre ellas, una visita a la Casa Histórica y a la Iglesia de La Merced, en el marco del centenario de la Ley 11.383, vinculada al Monumento a los Héroes de la Independencia ubicado en Humahuaca.

Cruz destacó además la importancia de continuar ampliando la difusión de los próceres jujeños, poniendo en valor su rol en las luchas por la independencia, y señaló que estas acciones buscan consolidar una mirada más federal de la historia nacional.

Finalmente, ambas partes coincidieron en la necesidad de seguir trabajando de manera conjunta para fortalecer la memoria histórica y promover actividades que acerquen estos contenidos a la comunidad.

Nota Audiovisual: https://youtu.be/7jEN7jx60cQ