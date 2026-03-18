El municipio celebrará el Día del Dirigente Vecinal con actividades en distintos puntos de la ciudad

En el marco de la conmemoración del Día del Dirigente Vecinal ,la Municipalidad de San Salvador de Jujuy llevará adelante una serie de actividades destinadas a reconocer y homenajear la labor de quienes trabajan día a día por el desarrollo de sus barrios.

Los actos se desarrollarán el viernes 20 de marzo en la Plaza del Vecino del barrio Alto Comedero, y en el monumento al General Arias. La propuesta busca generar un encuentro entre dirigentes vecinales y la comunidad, fortaleciendo los lazos de participación ciudadana y el compromiso social.

En este sentido, la directora de Participación Ciudadana, Ebelia Vargas, expresó, “queremos hacer extensiva una invitación a todos los dirigentes vecinales y a aquel vecino que lleva adelante un proceso de dirigencia en los barrios a dos actos en dos puntos: en Alto Comedero, en la Plaza del Vecino, ubicada en calle Teniente Farías esquina Bono; y en el monumento al General Arias”.

Asimismo, detalló el cronograma previsto para la jornada, “estos actos están previstos a las 9hs, en Alto Comedero, y a las 18hs, tenemos planificado hacer en el monumento al General Arias. Los vamos a esperar, porque obviamente vamos a hacer regalos para los vecinalistas presentes, vamos a esperarlos con chocolate, porque creemos que hay que recordar esta fecha muy importante”.

Finalmente, Vargas remarcó el carácter inclusivo de la convocatoria, destacando el rol fundamental de los referentes barriales, “por eso estamos haciendo la invitación extensiva a todos los vecinos, tanto centros vecinales, asociaciones, clubes, como escuelas de fútbol, todo aquel dirigente que realmente trabaja en pos de mejorar los barrios, los sectores en distintos lugares y puntos de nuestra capital”.

Nota Audiovisual: https://youtu.be/r7Qx6tk1q-4