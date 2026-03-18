Gestión. Primer encuentro de la Mesa de los 1000 Días y Primera Infancia en Jujuy

Las acciones desarrolladas tuvieron un balance positivo y se delinearon líneas de trabajo para 2026 a fin de mejorar la calidad de vida de las familias jujeñas.

El Ministerio de Salud de Jujuy informa a la comunidad que la provincia sostiene, desde 2021, un trabajo continuo en torno a los primeros mil días de vida y la primera infancia, con resultados alentadores a la fecha y ejes definidos para seguir fortaleciendo las políticas públicas en todo el territorio provincial.

“Es para destacar el permanente acompañamiento del Gobierno de Jujuy y de UNICEF, a través de quienes podemos conocer experiencias de otras provincias y adaptarlas a nuestro propio contexto”, expresó la directora provincial de Maternidad, Infancia y Adolescencia, Claudia Castro.

La Mesa está conformada por referentes de Salud, Educación, Desarrollo Humano, Trabajo, la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, junto a equipos técnicos de cada institución, con trayectoria en el cuidado de las personas gestantes, niños y niñas.

Por su parte, la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Marta Iriarte, destacó la importancia del espacio y señaló que “esta Mesa permite que el Estado provincial trabaje de manera conjunta y avance hacia una lógica de corresponsabilidad, donde cada área aporta su mirada para dar respuestas más integrales a la primera infancia”. En ese sentido, agregó: “Uno de los principales logros fue construir confianza entre los equipos técnicos y generar herramientas concretas que impactan en la vida de niñas y niños en toda la provincia”.

Como desafío a futuro, se prevé institucionalizar este espacio como política pública, fortalecer el trabajo con los municipios y continuar avanzando en acciones en territorio, cada vez más cerca de la gente.

El ministro de Salud, José Manzur, junto al secretario de Coordinación General, Javier Cadar, directores de Maternidad e Infancia y de Rehabilitación, y sus equipos, recibieron a Javier Quesada, especialista de Salud y Primera Infancia de UNICEF Argentina, con el objetivo de revisar la agenda de trabajo que la organización desarrolla en la provincia desde hace años y proyectar nuevas líneas de acción para 2026 y 2027, vinculadas a salud mental, mortalidad materna, nutrición y lactancia.