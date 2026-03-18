Impulsando la participación activa inició el ciclo anual de talleres destinados a los adultos mayores

En las instalaciones del Multiespacio de Punta Diamante inicio a través de un acto, el ciclo anual de talleres destinados a los adultos mayores, propuesta que busca promover el bienestar integral y la participación activa de este sector de la comunidad, participando en actividades que incluyen espacios como newcom, estimulación cognitiva del aprendizaje, además de instancias dedicadas a la atención y prevención de la salud, con el objetivo de fomentar hábitos saludables y mejorar la calidad de vida.

Acompañando a los presentes, la subsecretaria de Desarrollo Humano, Daniela Amerise expresó “estamos iniciando una nueva etapa que, junto al gobierno tanto provincial como municipal, pone un fuerte énfasis en el desarrollo de políticas públicas que acompañen y fortalezcan a los adultos mayores.”

Añadió en este sentido, “este año trabajamos con un lineamiento claro de promover una mirada de autonomía y en este marco, la Dirección de Adultos Mayores del municipio desarrolla un trabajo descentralizado en toda la ciudad, a través de talleres que incluyen estimulación cognitiva, actividad física, contención psicológica y acompañamiento a los adultos mayores”.

A la vez destacó “esta es la mirada que nos solicita el intendente, Raúl Jorge de no dejar solos a los adultos mayores, sino acompañarlos y fortalecerlos. Y como cada año, en el mes de marzo, junto a la directora municipal se convoca a todas las instituciones que trabajan y fortalecen esta política pública en la ciudad, para reforzar esta política pública de acompañamiento integral hacia el adulto mayor”.

Luego aseveró “hoy el municipio reúne a todos en este espacio, que también impulsa Norma Cabezas, responsable del Multipacio de Punta Diamante para poner en valor estos espacios distribuidos en la ciudad, que, generó el municipio pensados para el encuentro y la inclusión.”

A su turno, la directora de Adultos Mayores, Mirta Humacata, se refirió al inicio como todos los años de los talleres destinados a los adultos mayores, que incluyen propuestas como abuelos cuentacuentos, newcom y folclore, marroquinería, pintura, además de prevención y atención de la salud”.

En este contexto Mirta Humacata anunció que se suma un taller de folclore para empleados municipales, que comenzará el jueves 26 de marzo de 17 a 18 horas. “Entendiendo que los talleres surgen porque muchas veces los adultos mayores participan acompañados por sus hijos o nietos, y de ahí nace esta iniciativa de generar espacios también para ellos”.

Al respecto, comentó “los cupos son limitados, por lo que invitamos a los vecinos a acercarse a Jorge Newbery 996, donde el equipo de la dirección brinda toda la información, así como también en dos lugares descentralizados en Alto Comedero y Estación Saludable”.

Finalmente, la coordinadora del Multipacio, Norma Cabezas, agradeció la presencia de los adultos mayores en este tipo de lugares que forman parte de una red creada por el Intendente Jorge, de espacios techados y acondicionados para el uso de todos los vecinos.

Agregó “este distrito es muy amplio, abarca desde el sector de San Martín hasta Punta Diamante, por lo que contar con un lugar así es muy importante ya que pueden participar niños, jóvenes y adultos con el objetivo claro de generar espacios de encuentro e integración para toda la comunidad”.

Nota Audiovisual: https://youtu.be/f36yjrSzu8g