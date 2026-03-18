Prevención de la violencia de género. Concientización y compromiso comunitario en Caimancito en el marco del 8M

En el marco del mes de la Mujer en Caimancito se impulsó una jornada de concientización y compromiso en la prevención de la violencia de género

En la localidad de Caimancito se llevó a cabo una jornada en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, organizada por el Centro de Atención Integral de Mujeres en Situación de Violencia de Género de Caimancito, dependiente del Consejo Provincial de la Mujeres, Igualdad de Género y respeto a las Diversidades.

La actividad tuvo lugar en la Plaza Central “Faustino Sarmiento” y estuvo destinada a la comunidad en general y a usuarias del servicio, con el objetivo de generar un espacio de reflexión, información y concientización sobre la violencia por motivos de género.

Durante el encuentro, el equipo interdisciplinario presentó sus líneas de trabajo y promovió la participación activa de las asistentes, indagando saberes previos para construir colectivamente un concepto integral sobre la problemática.

En el desarrollo del encuentro se brindó información sobre cómo actuar ante situaciones de violencia por motivos de género, los primeros indicadores a tener en cuenta y los canales de atención disponibles, cómo la modalidad de atención de los 19 Centros de Atención a Mujeres en Situación de Violencia que existen en la Provincia. También se incluyó la difusión de la línea provincial de asistencia, 0800 888 4363 y recursos institucionales.

Asimismo, se promovió el trabajo en red y la sororidad como herramientas fundamentales para el acompañamiento y la contención entre pares.

La iniciativa puso especial énfasis en la importancia de la prevención y la sensibilización como pilares para erradicar la violencia de género.

En este sentido, se destacó que visibilizar estas situaciones, brindar información accesible y fortalecer los lazos comunitarios contribuyen a desnaturalizar prácticas violentas, fomentar la denuncia y garantizar el acceso a derechos.

La sensibilización social resulta clave para construir comunidades más justas e igualitarias, donde la violencia no sea tolerada ni invisibilizada.

Como cierre, se entregó material informativo con recomendaciones para acompañar a mujeres en situación de violencia y se promovió la elaboración de un compromiso escrito por parte de las participantes, reafirmando la responsabilidad colectiva en la prevención y erradicación de esta problemática.