Reconocimiento y compromiso. Palpalá homenajeó a mujeres destacadas en el marco del mes de la Mujer

El Consejo Provincial de Mujeres acompañó en Palpalá la realización del acto de homenaje a mujeres destacadas de la comunidad

La Presidenta del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el Respeto a las Diversidades, Lourdes Navarro participó del acto conmemorativo por el #8M en la ciudad de Palpalá, donde se llevó a cabo un reconocimiento a mujeres destacadas de la Municipalidad.

Fue una jornada que puso en valor el rol fundamental de las mujeres en la construcción de comunidades más justas e igualitarias.

En este marco, desde el Consejo Provincial de Mujeres, se destacó la importancia de estos espacios de encuentro y visibilización, que no solo permiten reconocer trayectorias y aportes, sino también fortalecer la reflexión colectiva en torno a las desigualdades de género, que, en muchos casos, aún persisten.

La prevención y erradicación de la violencia por motivos de género continúa siendo una prioridad, entendida como una problemática estructural que requiere del compromiso sostenido del Estado y de toda la sociedad.

Asimismo, se remarcó la necesidad de profundizar políticas públicas integrales que promuevan la igualdad de oportunidades, el acceso a derechos y la construcción de vínculos saludables, libres de violencias, mediante acciones de sensibilización, capacitación y acompañamiento a las personas en situación de vulnerabilidad.

Desde el Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el Respeto a las Diversidades se reafirmó el compromiso de seguir trabajando de manera articulada con municipios, organizaciones e instituciones, fortaleciendo redes territoriales que permitan brindar respuestas efectivas y cercanas a la comunidad.

Finalmente, se agradeció a la responsable del Área de Género de Palpalá, Mariela Caiguara, por la invitación y el trabajo conjunto, destacando la importancia de consolidar agendas locales que promuevan la igualdad y el respeto por la diversidad en toda la provincia.