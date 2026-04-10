Asistencia Alimentaria. Comer en Casa: familias de San Pedro recibirán las unidades alimentarias

Recibirán los módulos familias de las localidades de La Mendieta, La Esperanza, Rosario de Río Grande, Rodeito, Arrayanal y San Pedro.

El Ministerio de Desarrollo Humano, mediante la Secretaría de Asistencia Directa, comunica que desde el martes 14 de abril, se llevará a cabo la entrega directa de módulos alimentarios del Programa “Comer en Casa”, a familias de las localidades de La Mendieta, La Esperanza, Rosario de Río Grande, Rodeito, Arrayanal y San Pedro.

En un trabajo articulado entre el equipo técnico del Plan Social Nutricional Provincial (Pla.So.Nu.P.), autoridades de municipios, comisiones municipales y los responsables de la Unidades de Gestión local, se concretará el operativo de entrega directa de refuerzos alimentarios de la siguiente manera:

Cronograma

En La Mendieta, la distribución se realizará en el Comedor Infantil “Evita”, ubicado en avenida Río Grande s/n, de 9:30 a 16:30 horas.

En Rosario de Río Grande en el Centro Integrador Comunitario (CIC), de 9:00 a 16:00 horas.

En Arrayanal se llevará en el Salón Verde, ubicado en pasaje Arrayanes esquina San Martín, de 9:00 a 16:00 horas.

Mientras que en La Esperanza en efectuará en área de Desarrollo Humano, de avenida 9 de Julio s/n. de 9:30 a 16:30.

En San Pedro, la entrega tendrá lugar en el Centro Integrador Comunitario (CIC) del barrio Nueva Ciudad, avenida San Expedito esquina Raúl Alfonsín. El día martes 14 de abril se realizará de 9:30 a 16:30 horas y los días miércoles y jueves 16 de abril de 9:00 a 17:00 horas.

El Ministerio de Desarrollo Humano recuerda a los beneficiarios concurrir a los Centros de Distribución con el DNI original del titular, y las personas con discapacidad deben presentar el Certificado Único de Discapacidad (C.U.D.).