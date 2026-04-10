Caza de vicuñas. Fallo ejemplificador en defensa de la fauna silvestre en Jujuy

El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático acompañó el proceso judicial y anticipa que avanzará como querellante en causas que afecten a la fauna silvestre.

El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy informó que continuará con las acciones legales correspondientes para hacer efectivas las multas por daño ambiental a los responsables condenados por el Juzgado Ambiental a dos años de prisión de ejecución condicional por el delito de caza furtiva de animales de la fauna silvestre. La sentencia fue homologada el 7 de abril de 2026 por la jueza Laura Flores, en el marco de un acuerdo de juicio abreviado.

Vicuñas

Durante el proceso, el Ministerio realizó un seguimiento permanente del caso y participó activamente en las audiencias, en su carácter de autoridad de aplicación de la normativa vigente y gracias al trabajo articulado entre el Ministerio, el juzgado ambiental y el MPA. En representación del organismo estuvieron presentes la secretaria de Biodiversidad y Desarrollo Sustentable, Ana Rodríguz; la directora de Biodiversidad y Áreas Protegidas, Malvina Quintana, y el asesor legal Héctor Núñez, reafirmando el compromiso institucional con la protección de la fauna silvestre y el cumplimiento de la ley.

Como parte de la condena, además de la pena impuesta, se establecieron medidas de reparación que incluyen la donación de insumos médicos a los puestos sanitarios de Santa Catalina y Cieneguillas, así como aportes económicos destinados a acciones de comunicación para la concientización sobre la protección de las vicuñas, que serán implementadas por el Ministerio.

La protección de la vicuña se encuentra respaldada por un sólido marco normativo a nivel internacional, nacional y provincial. Instrumentos como el Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña y la Convención CITES establecen su resguardo y regulan estrictamente su aprovechamiento. A nivel nacional, la Ley N° 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre y la Ley General del Ambiente N° 25.675 prohíben la caza ilegal y establecen principios de prevención y responsabilidad ambiental. En la provincia, las leyes N° 3014 y N° 5634 consolidan la protección de la especie, permitiendo únicamente su aprovechamiento sustentable mediante esquila en vivo (chakus) y prohibiendo de manera expresa la caza furtiva.

En este sentido, desde el Ministerio destacaron que la vicuña no solo es una especie protegida, sino también un componente clave de los ecosistemas altoandinos y de las economías comunitarias que, a través de prácticas ancestrales y sostenibles, desarrollan su aprovechamiento sin poner en riesgo su conservación.

Finalmente, el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy adelantó que participará como querellante en causas vinculadas a delitos ambientales que afecten la biodiversidad. Esta decisión busca fortalecer el rol del Estado en la defensa del patrimonio natural de todos los jujeños y garantizar que este tipo de delitos no queden impunes.