Ediles escucharon inquietudes de representantes del SEOM

El encuentro fue encabezado por el titular del deliberante capitalino, Dr. Gastón Millón, más los ediles: Néstor Barrios, Brenda Carabajal, Blanca Ontiveros, Graciela Carrasco, Liliana Giménez, Gustavo Martínez, Roberto Díaz, Keila Zequeiros y Melina Doguino. Por parte de la entidad gremial, su secretario general, Sebastián López, acompañado por integrantes de la comisión directiva.

Los temas planteados por los representantes de los trabajadores se focalizaron en la situación que atraviesan los empleados, como: alcoholismo, violencia laboral, blanqueo, reconocimiento al servidor público, funciones de los serenos, boleto obrero municipal, muchos de los cuales fueron presentados como proyectos de ordenanzas.

Al respecto, el presidente del Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy, el Dr. Gastón Millón, expresó: “Trajeron una serie de proyectos para ser analizados, ya bajarán a las comisiones que correspondan, y en virtud de eso, se verá la factibilidad o se avanzará con aquellos que se consideran que puedan ser aprobados”.

Seguidamente, Millón agregó: “Nos expusieron un poco la situación de los empleados municipales. Se escuchó, se debatió un poco. Tuvimos la presencia de concejales de todos los bloques, así que eso enriqueció bastante la charla”.

Por último, el legislador comunal remarcó: “Vamos a seguir avanzando y los volveremos a citar de acuerdo a cada uno de los proyectos, mientras vamos viendo el contenido. Las iniciativas o los planteos son de diversas índoles, uno está vinculado al tema de la recuperación de adicciones de los empleados municipales, otros vinculados al transporte, otros que tienen que ver con el tema salarial, blanqueos, categorías, etc., se irá analizando dentro de las posibilidades y también -lógicamente- de la factibilidad financiera”, finalizó.