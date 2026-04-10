La Comisión de Igualdad de Oportunidades con Perspectiva de Género definió su agenda de trabajo con eje en la participación social

La Comisión de Igualdad de Oportunidades con Perspectiva de Género de la Legislatura de Jujuy se reunió en el salón Marcos Paz para definir su agenda de trabajo. El encuentro priorizó la apertura del espacio legislativo a organizaciones feministas, sindicatos y sectores feminizados de la provincia, así como el tratamiento de informes sobre políticas públicas vinculadas a género.

La presidenta de la comisión, Natalia Morales, confirmó que el espacio sesionará semanalmente, los miércoles a las 11 de la mañana, con un formato abierto que permita a distintos actores territoriales plantear sus demandas y prioridades.

Entre los temas abordados se destacó el pedido del Consejo de la Mujer para presentar ante la Legislatura el informe anual previsto por la Ley IARA. La comisión busca que esa instancia no se limite a legisladoras y legisladores, sino que incluya la participación de referentes y activistas de los feminismos de la provincia, en línea con el seguimiento de políticas vinculadas a la violencia de género.