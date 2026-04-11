Deportes. La Selección Argentina de Fútbol Femenino PC concentró en Jujuy

El equipo nacional está integrada por 13 jugadoras, entre las cuales se destacan 4 representantes jujeñas.

Por cuarto año consecutivo, la Selección Argentina de Fútbol Femenino PC eligió Jujuy como sede de su concentración.

Durante la semana, el equipo llevó adelante un intenso calendario de actividades que incluyó entrenamientos en el Complejo Luz y Fuerza, complementados con capacitaciones y jornadas de formación en las localidades de Perico y Palpalá, fortaleciendo no solo el rendimiento deportivo sino también el desarrollo integral de las jugadoras.

La Selección estuvo integrada por 13 jugadoras, entre las cuales se destacan 4 representantes jujeñas: Esmeralda Velazquez, Brisa Chaile, Amira Salvatierra y Nazarena Torres. El plantel se completó con Ana Orozco, Victoria Chaparro, Magali Vega, Milagros Milichi, Agustina Caligari, Brenda Vaca, Mirna Gonzalez, Maia Ojeda y Selene Benitez.

El cuerpo técnico estuvo conformado por el entrenador Marcos Martínez y Johana Bravo, quienes acompañaron cada instancia de trabajo y crecimiento del equipo.

El Gobierno de Jujuy, a través de la Secretaría de Deportes, continúa fortaleciendo el deporte adaptado como una herramienta de inclusión, igualdad de oportunidades y desarrollo humano, promoviendo espacios donde cada deportista pueda crecer, formarse y representar con orgullo a la provincia.