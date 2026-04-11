El Gobierno de Jujuy fortalece la articulación territorial con municipios de la Quebrada y la Puna

El vicegobernador Alberto Bernis acompañó al gobernador Carlos Sadir en un encuentro de gestión junto a jefes comunales de la Quebrada y la Puna, con el objetivo de fortalecer la presencia territorial y coordinar respuestas a las demandas de los municipios de la región. La reunión, realizada en el Hotel de Turismo de Tilcara, contó con la participación de los legisladores Diego Cruz, Noelia Quispe y Angélica Castillo, además de funcionarios del gabinete provincial, consolidando un espacio de articulación política y técnica entre el Gobierno y las autoridades locales.

Durante el encuentro se abordaron obras en curso, compromisos pendientes y las necesidades concretas planteadas por cada jefe comunal. En ese marco, se trabajó sobre infraestructura, servicios, accesos y las demandas más urgentes que enfrentan los municipios de la región en el contexto actual.

El gobernador Sadir subrayó la importancia de este mano a mano con los jefes comunales, destacando que permitió al Ejecutivo provincial obtener un diagnóstico preciso de la situación de cada localidad, al tiempo que se generó un espacio de intercambio de soluciones y debate de alternativas en beneficio de los vecinos.

Por su parte, el vicegobernador Alberto Bernis agradeció a los dirigentes por su compromiso con la agenda provincial y el trabajo en territorio: Formamos un equipo de gestión junto al Gobernador, y conocer sus opiniones, sus planes de trabajo y las necesidades de sus vecinos es fundamental para proyectar las acciones de gobierno, además de garantizar el acompañamiento desde el ámbito legislativo.

Cabe señalar que el gobernador y el vicegobernador encabezan estas rondas de trabajo con municipios de las distintas regiones de Jujuy. La semana pasada, el mismo esquema se llevó adelante con intendentes de los Valles y, próximamente, se replicará en la localidad de Monterrico.