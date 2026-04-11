La Municipalidad celebró el Día Mundial de la Actividad Física con un mega encuentro deportivo e inclusivo

En el marco de una jornada participativa y orientada al bienestar comunitario, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy realizó este sábado un operativo multidisciplinario en el Centro Deportivo N° 1, en el Parque San Martín. La iniciativa reunió a distintas áreas e instituciones y promovió la práctica deportiva en todas las edades, con actividades como vóley, básquet, fútbol, patín artístico, newcom, natación y gimnasia artística.

El subsecretario de Gobierno de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, Rodrigo Altea, destacó la relevancia de utilizar las renovadas instalaciones del Regimiento 20 para centralizar la oferta deportiva de la ciudad. Según expresó el funcionario, este espacio “nos permite integrar y traer todos los deportes que desarrollamos los distintos centros deportivos de la ciudad al mismo tiempo en la punta del parque para que la gente, más allá de venir a competir, pueda compartir con su familia”.

Por su parte, el subdirector general de Deportes y Recreación, Gustavo Caliva, detalló la amplia variedad de disciplinas que se ofrecen desde la comuna, buscando que la población se mantenga físicamente activa. “Hicimos esta actividad para mostrar a la sociedad las diferentes disciplinas que se dictan desde la Dirección General de Deportes, promocionando y dando la debida importancia a la actividad física tanto en los niños, en los adolescentes, en los jóvenes y en los adultos”, afirmó Caliva, enumerando las disciplinas deportivas que estuvieron presentes en la jornada, tales como Vóley, Básquet, Fútbol, Patín Artístico, Newcom, Natación y Gimnasia Artística.

Complementando a los equipos de Deportes, el área de Medicina Preventiva y Salud fue un pilar fundamental de la jornada, ya que instaló un stand informativo enfocado en la educación alimentaria. Su directora, Itatí Gloss, señaló que en el mismo se brinda información sobre “cómo alimentarnos antes y durante la actividad deportiva, fomentando hábitos saludables”, y enfatizó “la hidratación es fundamental”.

Un aspecto destacado del evento fue la fuerte impronta inclusiva, coordinada por la Dirección de Inclusión y Deportes. La titular del área, Mariel Sadir resaltó que los espacios deportivos municipales están preparados para recibir a personas con discapacidad. “En todas los actividades que tenemos en la Dirección General de Deportes y Recreación, la Dirección de Inclusión está siempre presente; tenemos cupos integrados por medio de los cuales los profesores reciben a todos los chicos con discapacidad”, explicó.

Además, Sadir destacó la implementación del cupo laboral para personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) dentro de la organización del evento: “Celebramos el cupo laboral para personas con CUD, en este caso sumados en la Dirección de Inclusión y Deportes; están a cargo de todo lo que es el registro, el ingreso, armando una base de datos”.

Con este tipo de iniciativas, el municipio capitalino reafirma su compromiso de brindar servicios accesibles e inclusivos y promover hábitos saludables para todos los vecinos de nuestra ciudad.