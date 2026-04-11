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Se fortalece la modernización del Estado con trabajo conjunto entre ministerios

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Se fortalece la modernización del Estado con trabajo conjunto entre ministerios

Se desarrolló un encuentro para definir líneas de trabajo, a fin de validar los documentos que definirán los criterios, métodos y lineamientos de planificación del sector educativo.

Los equipos técnicos del Ministerio de Educación, coordinados por la Secretaría de Planeamiento Estratégico, y del Ministerio de Planificación Estratégica y Modernización, concretaron una jornada que busca eficientizar el trabajo en la cartera educativa en el marco del Programa Provincial de la Gestión Pública.

La ministra Daniela Teseira destacó el compromiso de los equipos y subrayó que este proceso impulsa una gestión prospectiva, articulada y orientada a una planificación a corto y mediano plazo.

Estuvieron presentes la secretaria Natalia Quiroga (Planeamiento Estratégico) y Carolina Requelme (Gestión Educativa), junto a la directora Daniela Galián (Planeamiento, Información y Evaluación Educativa).

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