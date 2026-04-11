Trabajo conjunto. Jujuy intensifica la vigilancia sanitaria por chikungunya

La principal medida para evitar la infección es el descacharrado para erradicar criaderos del mosquito Aedes Aegypti que transmite dengue, zika y chikungunya.

La provincia suma a la fecha 49 casos confirmados de chikungunya mientras se evalúan 17 casos probables a la espera de resultados de laboratorio. Con seguimiento permanente de los equipos sanitarios, los cuadros registrados se presentan con manifestaciones leves a moderadas y evolución favorable. En las últimas horas, un paciente en edad pediátrica requirió internación por la infección, manteniendo condición general estable.

La última actualización de datos de la Dirección General de Epidemiología de la cartera sanitaria informó que, sobre los 12 nuevos casos de chikungunya en Jujuy, 7 corresponden a Aguas Calientes; 2 a Caimancito; 2 a San Pedro y 1 a San Salvador por lo que la situación epidemiologia actual se presenta de la siguiente manera:

Para evitar que el mosquito se críe en casa, es clave eliminar cualquier objeto que junte agua como latas, botellas o baldes, cambiar todos los días el agua de bebederos y floreros, limpiar patios, canaletas y desagües, y lavar con cepillo los recipientes donde se guarda agua. También es importante mantener bien tapados los tanques y reservorios.

Para prevenir las picaduras, se recomienda usar repelente siguiendo las indicaciones, especialmente en personas gestantes, usar ropa clara que cubra brazos y piernas, colocar mosquiteros en puertas y ventanas y proteger a bebés con telas mosquiteras. Además, se pueden usar repelentes ambientales como tabletas o espirales para reforzar el cuidado dentro del hogar.

Síntomas y señales para la consulta

En la provincia, la mayoría de las personas presenta dolor en las articulaciones, dolor muscular, dolor de cabeza y fiebre. Ante estos síntomas, es importante consultar de inmediato. En el sistema público, se puede acudir al CAPS, Nodo u hospital más cercano o realizar una consulta virtual todos los días de 8 a 20 horas en https://salud.jujuy.gob.ar/asistenciavirtual/.

La provincia continúa con vigilancia activa de los virus respiratorios, con mayor presencia de Influenza A y algunos casos de COVID-19, mientras no se registran casos de virus sincicial respiratorio. Este seguimiento permanente permite conocer cómo se comportan las enfermedades y actuar a tiempo para cuidar la salud de la población.

En la mayoría de los casos, las personas presentan cuadros leves que pueden tratarse sin internación, aunque el sistema de salud se mantiene preparado para responder ante situaciones que requieran mayor atención. Además, el análisis de muestras confirma que el virus predominante es Influenza A H3N2, sin circulación de otros subtipos hasta el momento.