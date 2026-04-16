Operativos contra el narcomenudeo en Jujuy: más de 1.500 dosis secuestradas

Los procedimientos se realizaron en distintos puntos de toda la provincia. También se incautaron decenas de celulares y dinero en efectivo.

En el marco de la lucha contra el narcomenudeo, el Ministerio de Seguridad de Jujuy, a través de la Dirección General de Narcotráfico de la Policía de la Provincia y en articulación con la Agencia Provincial de Delitos Complejos y el Ministerio Público de la Acusación, llevó adelante una serie de operativos en distintos puntos del territorio.

Como resultado del trabajo preventivo, investigativo y operativo, se concretaron 20 procedimientos que derivaron en la demora de 12 personas por infracción a la Ley Nacional N° 23.737.

Durante estos operativos se logró el secuestro de:

– Más de 1.100 dosis de cocaína y/o pasta base

– Casi 400 dosis de cannabis sativa

– Un motovehículo

– 27 teléfonos celulares

– 2 balanzas de precisión

– Más de un millón de pesos en efectivo

Las intervenciones se realizaron en capital, Alto Comedero, Libertador, Perico, Monterrico y San Pedro, con la participación de las fiscalías correspondientes.

Desde el Ministerio de Seguridad se ratifica el compromiso de continuar fortaleciendo las acciones de prevención y combate al narcotráfico, con el objetivo de llevar mayor tranquilidad a cada comunidad de la provincia.