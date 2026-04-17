Formación. Capacitación en lengua de señas para organismos provinciales

Se realizó la primer jornada en la Escuela de Configuración de Apoyo N°7 “Helen Keller”, organizada por el Ministerio de Desarrollo Humano, destinada a agentes de la administración pública.

El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Dirección de Inclusión de Personas con Discapacidad dependiente de la Secretaría de Desarrollo Integral, llevó adelante la primer jornada de capacitación en Lengua de Señas Argentina (LSA), en un trabajo conjunto con la Escuela de Configuración de Apoyo N°7 “Helen Keller”, destinada a agentes de organismos públicos que se desempeñan en áreas de atención al público y mesa de entrada.

La propuesta tiene como objetivo promover la inclusión y fortalecer la comunicación con personas sordas, brindando herramientas que permitan garantizar una atención accesible y mejorar la calidad de los servicios públicos. El programa contempla niveles básico, intermedio y avanzado, con instancias prácticas de vocabulario y uso de señas.

Esta iniciativa se enmarca en los lineamientos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que establece el acceso a la comunicación y a la información como un derecho fundamental, y forma parte de una política pública sostenida del Gobierno de Jujuy orientada a consolidar un Estado más inclusivo, accesible y con perspectiva de derechos.

La capacitación estuvo a cargo de la profesora Angélica Gareca y la docente de Educación Especial Claudia Escalera, junto a referentes de la comunidad sorda como Darío Gutiérrez, José Borja y Alejandra Zalazar, quienes aportaron su experiencia para el desarrollo de la jornada.

Al respecto, Claudia Escalera agradeció la participación de los asistentes y señaló: “esta es una manera de inclusión y de mejorar la comunicación”.