Apertura de los servicios educativos hospitalarios y domiciliarios de Jujuy

La modalidad cuenta con alrededor de 160 estudiantes en toda la provincia, abarcando los niveles Inicial, Primario y Secundario.

Este viernes 17 de abril, en el salón Ateneo del Hospital Materno Infantil “Dr. Héctor Quintana” se llevó a cabo el acto de apertura oficial de los servicios educativos hospitalarios y domiciliarios, garantizando, un año más, la igualdad de oportunidades educativas a niños y adolescentes hospitalizados.

Luego del ingreso de banderas de ceremonias y entonación del Himno Nacional Argentino y el Himno Al Éxodo, se escucharon palabras de la responsable de la Modalidad de Educación Hospitalaria y Domiciliaria, Claudia Mabel Flores, quien enfatizó “Mientras que en otras instituciones el inicio se marca con el sonido de una campana en un patio, aquí se marca con la voluntad inquebrantable de un docente que entra a una habitación y el brillo en los ojos de un estudiante que, a pesar de la adversidad, disfruta su derecho a aprender y no perder continuidad”.

Quiero saludar y agradecer a los doctores y al personal del Hospital Materno Infantil que nos abre las puertas de su casa, nos permiten ser parte de la recuperación de los pacientes y comprenden que un niño que estudia es un niño que se conecta con la salud y con la vida», concluyó Flores.

La directora de Educación Inicial Carolina Lui Saravia, destacó que esta modalidad es tan fundamental en el desarrollo de los niños y adolescentes en su trayectoria de vida, que, en este caso por circunstancias de enfermedad, no pueden estar en un aula, «Para ello el Ministerio de Educación, tiene su estrategia de acompañamiento continuidad, por eso vine a acompañar y transmitir los saludos de la ministra de Educación Daniela Teseira y de la secretaria de Gestión Educativa Carolina Requelme, quienes les desean un excelente año lectivo».

El toque musical estuvo a cargo del ballet folclórico “El Criollo”.