Deportes. Este domingo se vivirá el trail Día Grande de Jujuy

La localidad de León será escenario de una nueva fecha del programa provincial «Desafío TTT», impulsado por el Gobierno de Jujuy a través de la Secretaría de Deportes.

El trail Día Grande de Jujuy se corre en la localidad de León este domingo a partir de las 8.30 en el marco del «Desafío TTT» organizado por el Gobierno de Jujuy.

La competencia tendrá como punto de concentración y largada el Polideportivo de León, donde se desarrollará esta tradicional prueba pedestre que forma parte del circuito de trail, trekking y triatlón que promueve la provincia, aprovechando los paisajes y las condiciones naturales del territorio jujeño, en el marco de las políticas deportivas impulsadas por el gobernador Carlos Sadir.

Se espera la participación de más de 200 corredores provenientes de distintos puntos de Jujuy y de la vecina provincia de Salta, quienes llegarán junto a sus grupos de running para disfrutar de una jornada deportiva al aire libre.

El evento contará con cuatro circuitos debidamente señalizados: el de 5 kilómetros, identificado con cinta azul, tendrá un desnivel positivo de 200 metros; el de 10 kilómetros, con cinta amarilla, alcanzará los 480 metros de desnivel; el de 21 kilómetros estará marcado con cinta roja y presentará 1000 metros de desnivel positivo; mientras que el recorrido de 35 kilómetros, con cinta blanca, tendrá un desnivel de 1300 metros.

Las acreditaciones para los atletas que no pudieron completarlas previamente en San Salvador de Jujuy se realizarán entre las 7 y las 8. Desde la organización se solicita puntualidad, ya que la largada se efectuará en el horario previsto y quienes no cumplan con los pasos previos no podrán participar.

Además, en esta edición se implementará por primera vez el Desafío Kids, una propuesta destinada a niñas y niños que acompañan a los competidores. Bajo el lema “mientras vos corrés tus kilómetros, los más chicos corren los suyos”, se dispondrá un circuito con juegos, destrezas y actividades físicas en un espacio especialmente acondicionado.

Las actividades para los más chicos comenzarán a las 9, estarán coordinadas por el equipo de profesores y todos los participantes recibirán medallas y reconocimientos.