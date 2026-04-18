Gestión. Más formación y oportunidades laborales para La Esperanza

Autoridades del Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo rubricaron un convenio de formación en oficios.

La capacitación como herramienta de desarrollo es uno de los ejes impulsados por el gobernador Carlos Sadir, a través del Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, en todo el territorio provincial. En este marco, se firmó un convenio de formación en oficios en la localidad de La Esperanza, en el salón multiuso del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio La Esperanza (SOEA).

Tras la firma, el ministro Normando Álvarez García destacó la importancia del acuerdo, señalando que “se trata de un convenio de capacitación de oficios muy importante, que surge a partir de un pedido del gremio, pensando en sus afiliados, en sus hijos y en la comunidad de La Esperanza en general”.

Asimismo, explicó que el objetivo es avanzar, junto al Ministerio de Educación, en la creación de una escuela de sacarotecnia, tomando como referencia experiencias de otras provincias. “No es un proceso sencillo, pero debemos insistir, ya que en Jujuy contamos con ingenios importantes como Ledesma, La Esperanza y Río Grande de La Mendieta, que requieren personal capacitado en esta especialidad”, expresó.

En esa línea, remarcó que la política de capacitación apunta a brindar herramientas concretas a los jujeños, en función de la demanda laboral existente en cada región, trabajo que se viene desarrollando a través de la Academia de Oficios. “Debemos enseñar a los jóvenes habilidades que les sean útiles para su inserción laboral”, sostuvo.

En el marco de este convenio, se dictarán capacitaciones en manejo de maquinaria pesada y soldadura, con el objetivo de fortalecer las competencias de los trabajadores del sector y generar nuevas oportunidades laborales para la comunidad.

Estas acciones refuerzan el trabajo articulado entre el Estado, el municipio y el sector gremial, apostando a la formación y al desarrollo productivo de la provincia.

Durante la jornada también participó el secretario de Deportes, Luis Calvetti. En la oportunidad, se realizó la entrega de camisetas, pelotas y trofeos en el marco de un torneo local. “El empleo y el deporte son ejes fundamentales para cualquier sociedad, y trabajamos para fortalecer ambos”, indicó Álvarez García.

Del acto participaron además el flamante secretario de Trabajo, Freddy Berdeja; la directora provincial de Promoción de Empleo, Belén Oller; el director de Formación Laboral, Nicolás Ruiz; el director de Delegaciones Regionales, Marcelo Robles; el intendente Ramón Carrizo; y el secretario adjunto del SOEA, Sebastián Clementi.