Prevención de la violencia de género. «Hablemos de Derechos»: capacitación para agentes de seguridad en derecho y género

Agentes de seguridad participaron del taller «Hablemos de Derechos» orientado a fortalecer la perspectiva de género y la prevención de la violencia de género

En articulación con la Coordinación de Bienestar Policial se llevó a cabo el taller “Hablemos de Derechos” destinado a agentes de seguridad con el objetivo de fortalecer la incorporación de la perspectiva de género y el enfoque de derechos en las prácticas institucionales.

Este espacio de formación y sensibilización permitió promover prácticas más inclusivas, respetuosas y acordes a los marcos normativos vigentes, entendiendo el rol fundamental que cumplen las fuerzas de seguridad en la prevención y el abordaje de la violencia por motivos de género.

Durante la jornada se brindaron herramientas que permitan identificar situaciones de violencia de género, dando a conocer los tipos y modalidades que existen, conceptos vinculados a género, diversidad, derechos, como así también los dispositivos con los que cuenta la provincia para la asistencia de estos casos.

Es importante destacar que Jujuy cuenta con 19 Centros de Atención a Mujeres en Situación de Violencia con equipos interdisciplinarios integrados por profesionales del trabajo social, la abogacía y la psicología, quienes asisten, acompañan y llevan adelante el proceso de mujeres y personas de la diversidad en situación de vulnerabilidad.

Se promocionó el 0 800 888 436, línea provincial, gratuita y confidencial que se encuentra habilitada todos los días del año, las 24 horas, para urgencias o consultas sobre situaciones de violencia de género.

Estas acciones articuladas fortalecen el trabajo entre áreas reafirmando el compromiso de continuar impulsando espacios de capacitación que contribuyan a la construcción de instituciones más justas, igualitarias, libres de violencia y discriminación.

La disertación estuvo a cargo de Victoria Zerpa, Coordinadora de Promoción de Derechos de las Mujeres y la Diversidad.