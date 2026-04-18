Prevención y promoción. Prevención de la violencia de género: articulación interinstitucional con Tilcara

En Tilcara se desarrolló una reunión interinstitucional para coordinar acciones articuladas orientadas a la promoción y prevención de la violencia de género

En la jornada el Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades llevó a cabo una reunión interinstitucional en la ciudad de Tilcara en el marco de un espacio de trabajo articulado que busca fortalecer la prevención de la violencia de género.

El encuentro organizado por el Centro de Atención Integral a Mujeres en Situación de Violencia de Tilcara permitió generar un ámbito de diálogo donde se intercambiaron experiencias y planificaciones conjuntas con la finalidad de intensificar la prevención de la violencia por motivos de género y la promoción de derechos con toda la comunidad.

Durante la reunión se destacó la importancia de construir redes para abordar de manera integral las problemáticas sociales como la violencia hacia mujeres y personas de la diversidad sexual, potenciando los recursos disponibles en la provincia y mejorando la asistencia de los equipos interdisciplinarios.

La jornada se realizó en la Unidad de Salud Mental y Adicciones, USMA) dependiente del Ministerio de Salud, donde se acordó dar continuidad a estos espacios de articulación estableciendo una nueva reunión para el jueves 30 de Abril donde se definirán objetivos y se promoverá la incorporación de nuevas instituciones al trabajo conjunto.

Es importante destacar que la Provincia de Jujuy cuenta con 19 Centros de Atención a Mujeres en Situación de Violencia integrados por profesionales del trabajo social, la psicología y la abogacía quienes desde el primer momento asisten a la mujer o persona de la diversidad en situación de vulnerabilidad acompañando el proceso en cada caso.

Asimismo se promocionó la línea provincial gratuita y confidencial 0 800 888 4363 que funciona las 24 horas todos los días del año.