Impulso al deporte adaptado: fortalecen el acompañamiento a la natación paralímpica

El Gobierno de Jujuy, a través de la Secretaría de Deportes, continúa promoviendo políticas públicas inclusivas que acompañan el desarrollo del deporte adaptado y potencian el crecimiento de atletas en el ámbito provincial y nacional.

El Gobierno de Jujuy, mediante la Secretaría de Deportes, reafirma su compromiso con el desarrollo del deporte adaptado como una política pública clave para la inclusión, la igualdad de oportunidades y el acompañamiento permanente a deportistas jujeños.

En este marco, el director de Deporte Infanto Juvenil, Leandro Calvetti, mantuvo un encuentro con Mario Suruguay, referente de la Fundación Los Pingüinos, con el objetivo de fortalecer el trabajo conjunto orientado a potenciar el talento deportivo, promover la formación y generar mayores espacios de participación. Durante la jornada, se realizó la entrega de gorras de natación destinadas a integrantes del equipo, elemento técnico fundamental que además representa un símbolo de identidad y pertenencia.

El entrenador del equipo de natación destacó el acompañamiento constante de la Secretaría de Deportes y valoró la entrega del equipamiento, señalando que “esta donación está destinada a los nadadores más destacados del equipo de natación paralímpica, quienes representan a la provincia en distintos eventos a nivel nacional”. Asimismo, agregó que “son gorritas que los chicos utilizarán con orgullo en cada competencia, representando a Jujuy en los diferentes torneos”.

Estas acciones se enmarcan en las políticas impulsadas por el gobernador Carlos Sadir, junto al ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Normando Álvarez García, orientadas a acompañar el desarrollo integral de los deportistas y fortalecer su proyección en escenarios nacionales e internacionales.

En este sentido, se destaca la convocatoria del nadador jujeño Rodrigo Abán, quien representará a la provincia en el Mundial de Natación para Personas con Síndrome de Down, que se llevará a cabo en Portugal del 31 de octubre al 7 de noviembre.

La Fundación Los Pingüinos desarrolla una destacada labor en el ámbito del deporte adaptado, promoviendo el entrenamiento, la recreación y la inclusión de niños y jóvenes. Su participación en competencias provinciales y nacionales, como los Juegos Deportivos Nacionales Evita, da cuenta del compromiso sostenido con el crecimiento deportivo y social de sus integrantes.