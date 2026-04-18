La ciudad celebró sus 433 años con una multitudinaria serenata y el show central de Los Tekis

El intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge, participó de la tradicional serenata con la que la ciudad recibió sus 433 años, en una noche que reunió a cientos de vecinos y vecinas y tuvo como show central a Los Tekis junto a artistas jujeños.

San Salvador de Jujuy vivió una noche de fiesta y emoción al recibir un nuevo aniversario con un encuentro cargado de identidad y cultura. La serenata convocó a una importante cantidad de público que acompañó cada presentación en la previa del 19 de abril.

Durante la celebración, el intendente Jorge destacó que este nuevo aniversario proyecta a la ciudad hacia los 450 años, en un camino de consolidación de su identidad. En ese marco, expresó, “el 433° aniversario de nuestra ciudad es un número que, de alguna manera, nos encamina hacia los cuatrocientos cincuenta años”, y remarcó que “era importante poder celebrarlo, como todos los 19 de abril, con nuestro pueblo, con la alegría previa de la serenata”.

En ese sentido, agregó que “llegar al 19 a las 12 de la noche con el himno y con todos nuestros artistas presentes” forma parte de una tradición muy significativa, al tiempo que definió la jornada como “un día de fiesta, un día muy especial”.

Asimismo, anticipó que los festejos continuarán con los actos centrales en la plaza que lleva el nombre de Argañaraz y Murguía, fundador de la ciudad, destacando que ese espacio “refleja todo el tiempo transcurrido” y permite comprender la historia de un pueblo “que tiene identidad, cultura y un profundo compromiso con el país”, en referencia también al rol de Jujuy en las luchas por la independencia junto al general Manuel Belgrano.

En cuanto a las obras recientes, mencionó la intervención en la plaza Belgrano y señaló que “dejamos inaugurada una reinterpretación de su glorieta, que ahora va a tener un contenido mucho más amplio”, como parte de una política municipal orientada a seguir “engrandeciendo esta gran e importante ciudad” y fortaleciendo su identidad.

Por su parte, el secretario de Servicios Públicos, Guillermo Marenco, expresó, “un lindo trabajo, muy mancomunado entre todas las secretarías de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. En cuanto a la Secretaría de Servicios Públicos, bueno, todo lo que ustedes vean en materia de iluminación, higiene, sanitarios, dispositivos de tránsito, dispositivos de transporte urbano de pasajeros, toda la energía puesta al servicio de la comunidad, a los efectos de que tengamos una serenata exitosa, con mucha alegría, que nos ayude a llegar hasta las cero horas para poderle cantar el feliz cumpleaños a la ciudad en estos cuatrocientos treinta y tres años de vida, y que ojalá sirva para que toda la comunidad se siga reencontrando y empezando a vivir un clima de paz, de armonía, de hermandad que tanta falta nos está haciendo”.

Marenco añadió, “evento tras evento va creciendo la expertise de la secretaría en esto de la logística para este tipo de grandes eventos. Es un trabajo arduo, lleva muchos días de planificación, muchos días de trabajo. Seguramente mañana vamos a tener un hermoso día también con el tema del desfile que se va a realizar en avenida Forestal, que también ha habido que trabajar mucho, y que seguramente vamos a trabajar muchísimo para que estén dadas todas las garantías de seguridad y de organización en materia de desfiles”.

Finalmente, concluyó, “Servicio público es vocación de servicio, es actitud permanente, proactiva, en favor de los vecinos, y nuestra obligación tiene que ver con un leitmotiv que tenemos nosotros, que es trabajar todos los días, minuto a minuto, segundo a segundo. Seguramente nos equivocamos en varias cosas, pero justamente nos podemos equivocar porque hacemos, porque hacemos mucho, porque tratamos de estar encima de todas las cosas. Lo que no nos podrán discutir jamás es la vocación de servicio”.

De esta manera, la ciudad celebró un nuevo aniversario con música, encuentro y tradición. Junto a Los Tekis, la grilla artística contó con la participación de destacados referentes de la música y la danza, entre ellos Celeste Rodríguez, Tunay, el Ballet El Norteño, Pachi Herrera y Tati Domínguez. También subieron al escenario el Ballet Juventud Prolongada, Mónica Pantoja y Jujeño, reafirmando el sentido de pertenencia de toda la comunidad jujeña.