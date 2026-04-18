Inclusión. Avanzan con acciones para promover la inclusión laboral de personas con discapacidad

El Ministerio de Desarrollo Humano y la empresa Tsingshan Holding avanzan en un acuerdo de cooperación para promover la inclusión laboral de Personas con Discapacidad, con acciones que incluyen relevamiento de perfiles y prácticas supervisadas.

La ministra de Desarrollo Humano, Marta Russo Arriola, mantuvo una reunión con gerentes de la empresa Tsingshan Holding, en el marco de una instancia orientada a fortalecer el trabajo conjunto y avanzar en la inclusión laboral de Personas con Discapacidad.

En ese contexto, el gerente de Recursos Humanos de la firma, Eduardo Ferroquio, destacó la importancia de la articulación entre el sector público y privado para generar mayores oportunidades laborales y valoró la continuidad de este espacio de trabajo conjunto.

Por su parte, la ministra Marta Russo resaltó la posibilidad de concretar un acuerdo de cooperación que permita articular acciones entre ambas partes.

Asimismo, se planteó la realización de un relevamiento de perfiles laborales y la implementación de distintas modalidades de inclusión, como prácticas supervisadas.

De la reunión participaron la secretaria de Desarrollo Integral, Belén García Goyena, el director de Fortalecimiento Económico, Oscar Unzaga, y la directora provincial de Inclusión de Personas con Discapacidad. Por parte de la empresa, estuvieron presentes el gerente de Recursos Humanos, Eduardo Ferroquio; el Gerente Senior, Santiago Bustelo; y Rodrigo Ipala quien se encuentra realizando una pasantía.