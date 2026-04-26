Adolescencia . Cuando la palabra repara: estudiantes presentan «Historias que dan miedo. Parte 2»

El Bachillerato N.º 2 consolida una experiencia educativa innovadora al llevar a la Feria del Libro una nueva producción colectiva que articula escritura, acompañamiento emocional y desarrollo personal.

Estudiantes del Bachillerato N.º 2 participan en la Feria del Libro con la presentación de su segunda obra colectiva, “Historias que dan miedo – Parte 2”, consolidando una iniciativa pedagógica que integra producción literaria, contención emocional y proyección de futuro para jóvenes en contextos complejos.

El proyecto, impulsado por el equipo docente y directivo, promueve que los estudiantes canalicen experiencias, miedos y vivencias a través de la escritura, generando un impacto concreto en términos de resiliencia, autoestima y continuidad educativa. La propuesta ya despertó interés en otras instituciones, que evalúan su replicabilidad como modelo de intervención educativa.

La iniciativa cuenta con el apoyo del Ministerio de Desarrollo Humano, en este marco, la ministra Marta Russo Arriola acompañó a los estudiantes en la previa del viaje y destacó: “Es un ejemplo de resiliencia. Estos adolescentes están logrando plasmar sus historias y transformar su realidad. Se observa un cambio real en sus expectativas y en sus ganas de salir adelante”. Asimismo, remarcó el rol estratégico de la escuela como primer espacio de escucha y la necesidad de fortalecer el acompañamiento frente al avance del ecosistema digital como asi también en la importancia de la educación emocional.

El Bachillerato N.º 2 se posiciona como institución pionera en este enfoque, a partir del compromiso de su comunidad educativa. También acompañó Darío D’Antueno, director de Juventud, reforzando el respaldo institucional a la iniciativa. La jornada estuvo atravesada por una fuerte carga emotiva junto a las familias: cada historia compartida evidenció procesos de superación reales y dejó en claro que la palabra puede convertirse en una herramienta concreta para reconstruir proyectos de vida.