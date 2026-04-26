Noticias de Jujuy

Semana del Animal: la Municipalidad realizará operativos de vacunación, castración y registro de mascotas

Jujuy

En el marco de la conmemoración del Día del Animal, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Zoonosis, llevará adelante una nutrida agenda de actividades durante toda la semana, con el objetivo de promover la tenencia responsable de mascotas y reforzar las acciones de salud pública.

El cronograma contempla operativos territoriales en diferentes barrios de la ciudad, donde se brindarán servicios de vacunación antirrábica, castración, desparacitación y registro de mascotas, acercando estas prestaciones a los vecinos de manera accesible.

Las actividades iniciarán el lunes 27, en el horario de 9 a 12 horas, en el CPV Combate, CIC Che Guevara (avenida Fray Sargenti y peatonal Juan Ruiz, en Alto Comedero) y la Escuela Bicentenario de la Patria. Por la tarde, de 15 a 18 horas, continuarán en el CIC Alberdi (Alberro 705, barrio Alberdi) y en el CAM San Francisco de Álava (Santa Victoria 835, barrio San Francisco de Álava).

El martes 28, de 9 a 12 horas, los operativos se desarrollarán en el CIC Copacabana (avenida Marina Vilte y Chorcan, Alto Comedero) y el CPV 12 de Octubre (Gurruchaga y 9 de Julio, barrio Almirante Brown). En tanto, por la tarde, de 15 a 18 horas, las acciones se trasladarán al CPV Cuyaya (Roque Alvarado y Constitución, barrio Cuyaya), la Escuela 23 de Agosto y el CPV Belgrano (avenida 1° de Mayo y Zabala, barrio Belgrano).

Finalmente, el jueves 30, de 9 a 12 horas, las actividades tendrán lugar en el CPV Chijra (Las Llamas y Manantiales, barrio Chijra) y el CAM Marcelino Musto (avenida Bolivia y Tuyutí, barrio Huaico). Por la tarde, de 14 a 18 horas, el operativo se desarrollará en el CPV General Arias (Esnaola y Formosa, barrio Kennedy) y en el CPV Santa Ana (Capitán Krauss y Comodoro de la Colina).

Desde el municipio invitaron a la comunidad a participar de estas jornadas, acercando a sus mascotas y aprovechando los servicios, al tiempo que destacaron la importancia de la tenencia responsable para el bienestar animal y la convivencia en la ciudad.

También podría interesarte
Jujuy

Comenzó la capacitación “Promotores Socio-Comunitarios para el buen trato en…

Jujuy

Adolescencia . Cuando la palabra repara: estudiantes presentan «Historias que dan…

Jujuy

Celebración. Sadir acompañó al pueblo de Palma Sola en sus Fiestas Patronales

Jujuy

Jornada saludable en el Multiespacio Gral. Arias para cerrar el mes de la actividad…

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.