Comenzó la capacitación “Promotores Socio-Comunitarios para el buen trato en infancias y adolescencias”

La jornada fue inaugurada por el presidente de la institución, Dr. Gastón Millón y la Directora de Niñez, Adolescencia y Familia de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, Lic. Fernanda Altea. En esta oportunidad, serán 4 módulos y se dictarán los viernes.

En ese marco, el presidente del Concejo Deliberante, Dr. Gastón Millón, manifestó: “Desde el Concejo estamos dando distintas capacitaciones al personal, no solamente al administrativo de planta permanente, sino también al personal de cada una de las concejalías. En este caso con un cupo de 40 plazas, y una capacitación para promotores socio comunitarios, vinculados a lo que son los derechos de niños, niñas y adolescentes, en virtud de un convenio que se firmó con la dirección correspondiente de la Municipalidad de la Capital”.

Asimismo, Gastón Millón añadió: “Los viernes los empleados van a estar tomando la capacitación, no solo para difundir lo que son los derechos de este grupo, sino tener la posibilidad de colaborar con lo que es la elaboración de políticas públicas y distintos proyectos que puedan ser tratados en el Concejo”.

A su turno, la Lic. Fernanda Altea, Directora de Niñez, Adolescencia y Familia, comentó: “En cada lugar al que vamos trabajamos con los encuentros que elige cada institución, de acuerdo a lo que está necesitando. En este caso, el Concejo Deliberante nos pidió trabajar los primeros módulos que tienen que ver con la parte legislativa y lo que es la regulación emocional”.

“Lo importante de esta capacitación es que después las personas que la realizan tienen un certificado de Promotores Socio-Comunitarios para el buen trato en la infancia y adolescencia, que también nutre su capacidad como ciudadanos, vivir en comunidad, teniendo conocimientos para estas problemáticas”.

Por último, Fernanda Altea remarcó: “El objetivo principal es, a través de técnicas lúdicas, explorar qué es lo que saben de los aspectos en infancia y adolescencia, y llevarse aprendizajes tanto a su trabajo como a los lugares donde viven y los vínculos que tienen. Van a realizar un proyecto que va a tener un seguimiento de nuestra dirección para seguir trabajando en conjunto y llevar a la comunidad un mejor trato para las infancias, adolescencias y familias”, concluyó.

https://youtu.be/x09ZFrs6AeU