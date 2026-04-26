Celebración. Sadir acompañó al pueblo de Palma Sola en sus Fiestas Patronales

El gobernador encabezó las celebraciones en honor a la Virgen del Valle. Además, recorrió las refacciones en la Escuela N° 138.

El pueblo de Palma Sola vivió una jornada de fe y tradición al celebrar su festividad en honor a la Virgen del Valle. El gobernador Carlos Sadir junto al intendente Francisco Baquera encabezaron los actos centrales.

Acompañaron la ministra de Educación, Daniela Teseira; el presidente de Agua Potable de Jujuy, Juan Carlos García; funcionarios del poder Ejecutivo; legisladores; autoridades municipales; ediles e invitados especiales.

La celebración religiosa, encabezada por Padre Julián Stanfield, párroco de Palma Sola, comenzó con la misa y procesión por las calles principales del pueblo.

La imagen de la Virgen del Valle fue portada por devotos que se congregaron para rendirle homenaje. Culminando los festejos con un acto protocolar y posterior desfile cívico militar.

Participaron la Banda de Música Infanto Juvenil de la Policía de la Provincia y Banda de Música Juvenil Municipal «26 de Abril».

Durante el acto, el gobernador junto al intendente de Palma Sola recibieron la nota de intención de terreno por parte de la propietaria Alicia Rozo, quien entregó un escrito de las tierras cedidas para una planta potabilizadora de agua potable para la localidad.

El gobernador Carlos Sadir expresó que es un día importante para la comunidad de Palma Sola por la celebración de la Virgen del Valle. “El año que viene cumplen las bodas de plata y hay planes de organizar un evento colaborativo y significativo”, indicó.

A su vez, el primer mandatario reafirmó su compromiso de seguir trabajando por el pueblo junto al intendente, escuchando las necesidades de la comunidad.

“Se hizo una obra de refacción y ampliación de la Escuela N° 138, incluyendo la construcción de un polideportivo. Además, con la entrega de equipamiento para sus cocinas”, agregó.

Finalmente, destacó que se seguirá trabajando por educación, salud y seguridad para mejorar la calidad de vida de los habitantes de Palma Sola.

En su oportunidad, el intendente Baquera señaló que es una felicidad tener la visita del gobernador, la ministra de Educación y otras autoridades.

“Quiero destacar la obra del tanque elevado en el barrio Santa Rita, que mejoró el servicio de agua potable y la base del SAME 107, que son compromisos del Gobernador que hoy están funcionando”, valoró.

También mencionó las refacciones en la Escuela N°138 y el Bachillerato Provincial Nº 5, calificadas como una gran inversión en materia de educación.

La ministra de Educación junto al gobernador y al jefe comunal inspeccionaron las obras de la Escuela Pedro Ortiz de Zarate N° 138.

“Es una obra a la que le faltan detalles y que está pronta a inaugurar, esto fue financiado por PROMACE”, sostuvo la funcionaria. Continuando, remarcó que dicha escuela es un pedido de años de la comunidad y es una de las 28 obras de instituciones educativas en proceso en la provincia.

“Este establecimiento tendrá un polideportivo nuevo y solo faltan detalles, en días estamos entregando la obra”, anticipó la ministra.