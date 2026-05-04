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Formación digital. Capacitación en herramientas digitales para prestadores turísticos de 11 localidades jujeñas

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Capacitación en herramientas digitales para prestadores turísticos de 11 localidades jujeñas

Gmail, Drive, Maps y otras herramientas digitales ya están al alcance de prestadores turísticos en las cuatro regiones.

Finalizó un curso de herramientas digitales para el sector turístico, y del mismo participaron 50 prestadores turísticos de once localidades, de las cuatro regiones jujeñas.

Durante 8 clases (12 horas) aprendieron Gmail, Drive, Forms, Calendar, Maps y Lens. La modalidad virtual sincrónica, a cargo del profesor Daniel Veliz, permitió cubrir desde Cusi Cusi hasta San Salvador de Jujuy.

Prestadores turísticos de once localidades jujeñas aprendieron herramientas digitales

Las clases, a cargo del profesor Daniel Veliz, duraron 12 horas distribuidas en 8 encuentros sincrónicos. Los contenidos incluyeron Gmail, Drive, Forms, Calendar, Maps y Lens.

La organización fue de la Secretaría de Turismo de Jujuy junto a la empresa Ledesma. La modalidad virtual permitió que prestadores de localidades como Barrancas, Ciénaga de Paicone, El Fuerte, Santa Clara, San Francisco, Volcán y las ya mencionadas pudieran formarse sin trasladarse.

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