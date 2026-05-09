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Inclusión. Exitosa matiné bailable para jóvenes y adultos con discapacidad

Jujuy
Exitosa matiné bailable para jóvenes y adultos con discapacidad

La propuesta promovió un espacio de encuentro, inclusión y recreación para personas con discapacidad de distintos puntos de la provincia.

El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Secretaría de Desarrollo Integral y la Coordinación de Calidad de Vida, realizó una nueva edición de matiné bailable, jornada que convocó una gran cantidad de jóvenes y adultos con discapacidad de San Salvador, Palpalá, Perico y El Talar que vivieron una fiesta en el local Topado, del barrio Huaico.

La titular de Desarrollo Humano, Marta Russo Arriola, remarcó la importancia de “convertir las palabras en acciones e inclusión”, reafirmando en ese sentido que “cuando hay voluntad, presencia y acompañamiento, el desarrollo es real”.

En ese sentido, explicó que todos los talleres de socialización, inclusión y capacitación laboral “se están realizando de manera simultánea y permanente en toda la provincia”.

“Desde la provincia, siendo un Estado presente, tenemos el firme compromiso de acompañar el desarrollo y crecimiento de todas las personas con discapacidad”, subrayó, afirmando que “hay que continuar trabajando juntos para derrumbar las barreras y prejuicios”.

Russo Arriola convocó además a todas las instituciones de los sectores privado e intermedios a “acompañarnos en la ejecución de nuestros talleres, tanto de oficios como deportivos”.

Finalmente, agradeció al propietario de Topado, Sergio Iriarte, y a los empresarios que acompañan esta iniciativa mediante una articulación público-privada, haciendo posible la realización de estos espacios recreativos destinados a garantizar derechos y a fortalecer el desarrollo integral de las personas con discapacidad.

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