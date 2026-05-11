Con una importante convocatoria en la capital jujeña, el programa concretó controles visuales y entrega gratuita de anteojos, mientras avanza con nuevas instancias de atención en distintas localidades de la provincia.

El operativo «Ver para ser libres» completó los cupos disponibles en San Salvador de Jujuy. La actividad contó con una participación masiva de familias. Durante la jornada, se realizaron y entregaron más de 300 anteojos a niños, niñas y adolescentes de entre 7 y 16 años.

Desde la organización destacaron el gran acompañamiento de la comunidad y valoraron el esfuerzo conjunto de los equipos de Salud, Educación, Gobierno y el Ministerio de Capital Humano de la Nación, que hicieron posible el desarrollo del operativo.

Asimismo, se aclaró que los cupos para demanda espontánea contemplados dentro de la planificación del programa ya se encuentran completos, por lo que en Capital se respetará la atención de aquellos niños, niñas y adolescentes que fueron previamente relevados.

El programa continuará trabajando de manera articulada en el resto de localidades de la provincia ya anticipadas, para garantizar el acompañamiento a quienes ya fueron identificados con necesidad de atención oftalmológica, reafirmando el compromiso de acercar políticas públicas concretas para el cuidado de la salud visual de las infancias y adolescencias jujeñas.