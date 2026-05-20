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Aniversario. La Escuela Profesional N° 8 «Sarmiento» celebró 115 años de trayectoria educativa

Jujuy
La Escuela Profesional N° 8 Sarmiento celebró 115 años de trayectoria educativa

El director de Gestión de la Gobernación, Gustavo Carrasco, acompañó a la comunidad educativa en el acto conmemorativo realizado por un nuevo aniversario de la histórica institución jujeña.

La Escuela Profesional N° 8 “Sarmiento” celebró su 115° aniversario con un emotivo acto que reunió a directivos, docentes, estudiantes, egresados y autoridades provinciales, en reconocimiento a su extensa trayectoria en la formación de oficios y la educación de generaciones de jujeños.

En representación del Gobierno de Jujuy, el director de Gestión de la Gobernación, Gustavo Carrasco, acompañó las actividades conmemorativas y transmitió el saludo del Ejecutivo provincial a toda la comunidad educativa.

Durante la jornada se destacó el rol histórico de la institución en la capacitación laboral y la formación integral de miles de estudiantes, consolidándose como un espacio emblemático de enseñanza y desarrollo para la provincia.

Asimismo, las autoridades agradecieron la invitación realizada por la comunidad educativa y resaltaron el compromiso diario de docentes y directivos que sostienen el prestigio y la identidad de la institución a lo largo de más de un siglo.

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