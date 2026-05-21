La Quiaca fue sede del Regional Puna en el inicio del 42° Congreso Nacional de la Juventud

El acto de apertura estuvo a cargo del nuevo presidente del Ente Autárquico Permanente (EAP), Leandro Morales.

En un hecho que marca el regreso de la descentralización de las actividades juveniles en la provincia, la localidad de La Quiaca albergó el inicio del Regional Puna del Congreso Nacional de la Juventud, que este año celebra su 42° edición. El encuentro se desarrolla en el marco de la agenda oficial por los 75 años de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE).

La jornada comenzó en horas de la mañana con la acreditación de casi 100 estudiantes pertenecientes a diversos establecimientos educativos de las distintas localidades de la Puna jujeña, quienes se dieron cita en la ciudad fronteriza para debatir y exponer sus proyectos.

El acto de apertura estuvo a cargo del nuevo presidente del Ente Autárquico Permanente (EAP), Leandro Morales, quien estuvo acompañado por el intendente local, Dante Velázquez. Ambas instituciones trabajaron de manera coordinada para la concreción y logística de esta convocatoria regional.

Durante el congreso, las delegaciones estudiantiles disertaron sobre ejes temáticos claves para el desarrollo de la región. Entre los principales puntos discutidos destacaron el valor de la confección artesanal y la importancia de poner en agenda pública el turismo en la Puna, promoviéndola como un destino estratégico e indispensable dentro de la oferta de la provincia de Jujuy.

Como cierre de la intensa jornada de debate, los jóvenes realizaron una visita guiada al Complejo Cultural “Manka Fiesta”, un espacio emblemático que resguarda la identidad y las tradiciones del norte argentino. Desde la organización ratificaron que las actividades de integración y los foros estudiantiles continuarán desarrollándose en otras regiones de la provincia con vistas a la edición especial de la FNE.