Segundo Módulo de formación. Continúa la capacitación para equipos profesionales del Consejo Provincial de Mujeres

Estas acciones se realizan en el marco de la formación permanente orientadas a mejorar las estrategias de intervención y producción de conocimiento en materia de género y violencia de género.

El equipo del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades continúa desarrollando la capacitación con el segundo módulo de fortalecimiento en líneas de investigación destinado a los equipos profesionales, para seguir profundizando contenidos.

Durante la jornada las y los participantes trabajaron en contenidos vinculados a metodologías de investigación, análisis de datos y herramientas que permitan mejorar el abordaje integral de la problemática, promoviendo instancias de reflexión e intercambio de experiencias entre los equipos interdisciplinarios.

Desde el Consejo Provincial de Mujeres se destacó la importancia de estos encuentros entendiendo que la formación y el intercambio profesional resultan fundamentales para mejorar la atención, el acompañamiento y las estrategias de prevención y asistencia en todo el territorio provincial.

Asimismo, se remarcaron que estas iniciativas fortalecen el compromiso institucional con la construcción de equipos cada vez más capacitados con prácticas de trabajos articulados, sensibles y garantizando los derechos en todo el proceso de mujeres y personas de la diversidad sexual en situación de vulnerabilidad.