Historia viva. 94 estudiantes jujeños prometieron a la Bandera Nacional de la Libertad Civil en el Cabildo histórico

En el marco de la Semana de los Museos, alumnos de séptimo grado de la Escuela 452 Legado Belgraniano prometieron ante la bandera que Manuel Belgrano donó a Jujuy en 1813.

El Cabildo histórico de San Salvador de Jujuy fue escenario de una ceremonia cargada de emoción: 94 estudiantes de séptimo grado de la Escuela 452 Legado Belgraniano realizaron su promesa a la Bandera Nacional de la Libertad Civil, la misma que el general Manuel Belgrano donó al pueblo jujeño en 1813 y que se conserva en ese edificio patrimonial.

El acto se desarrolló en el marco de la Semana de los Museos, que convierte cada año a los espacios culturales de la provincia en escenarios activos de educación y memoria colectiva.

La Bandera Nacional de la Libertad Civil recibió la promesa de 94 estudiantes jujeños en el Cabildo histórico

La bandera que Belgrano dejó en Jujuy es una de las piezas históricas más significativas que custodia el Cabildo. Donada por el general Manuel Belgrano al pueblo de Jujuy en 1813, representa un vínculo directo entre la historia de la independencia argentina y la identidad provincial.

Para los estudiantes que la visitaron hoy, el encuentro no fue solo una visita escolar: fue el momento de hacer su promesa ante un testimonio original de esa historia.

«Tuve el orgullo y el gusto de estar en este lugar haciendo la promesa de los niños de séptimo grado a la Bandera Nacional de la Libertad Civil legada por nuestro general Manuel Belgrano», expresó la directora de la institución, al agradecer la recepción de los 94 alumnos.