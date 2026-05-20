d-none»> «Lo Virtual es Real». Prevención de la violencia digital en el Bachillerato de Lozano

Se abordó en el Bachillerato N° 24 de Lozano prevención de la violencia digital en el marco del taller «Lo virtual es real» destinado a estudiantes de la zona.
Continuando con el trabajo en territorio de prevención de la violencia digital, se llevó a cabo el taller “Lo virtual es real” destinado a estudiantes del Bachillerato Provincial N° 24 “Eustaquia Mamaní” de la localidad de Lozano para concientizar sobre la realidad en los entornos digitales.
Durante la jornada el equipo del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades compartió un espacio de intercambio y reflexión donde se abordaron distintas formas de violencia digital, como el acoso en redes sociales, la difusión no consentida de contenido íntimo, el hostigamiento y las situaciones de control a través de las plataformas digitales.
Asimismo se brindaron herramientas para poder identificar conductas de riesgo o señales de alerta para actuar frente a estas situaciones de violencia y promover vínculos basados en el respeto y la igualdad.
Este taller “Lo Virtual es Real” tiene como objetivo prevenir la violencia digital y fortalecer métodos de cuidado formando parte de acciones para generar conciencia sobre las nuevas modalidades de violencia que atraviesan juventudes, mujeres y personas de la diversidad sexual, entendiendo que los espacios virtuales también deben ser ámbitos seguros y libres de violencia por motivos de género.
A cargo de la disertación estuvo el Director Provincial de Políticas Culturales y Comunicación, Franco Dorado y la Coordinadora de Promoción de Derechos de las Mujeres y la Diversidad, Victoria Zerpa.
Se destacó la importancia de trabajar junto a instituciones educativas en la promoción de derechos y en la construcción de una ciudadanía digital responsable considerando que la violencia digital constituye una problemática actual que requiere del compromiso de todos los sectores de la sociedad.
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