Jornada sobre juego responsable y prevención del juego ilegal impulsada por INPROJUY y el Ente Autárquico de la FNE

El encuentro reunió a más de 90 alumnos provenientes de diferentes colegios de la provincia, quienes participaron activamente de la propuesta.

Con una importante convocatoria y una participación activa por parte de 90 estudiantes de distintos establecimientos educativos de la provincia, el Instituto Provincial de Juegos de Azar de Jujuy (INPROJUY), a través de la División Juego Responsable, llevó adelante una jornada de capacitación y concientización sobre juego responsable y prevención del juego ilegal, realizada en el Salón 304 del organismo.

La actividad se desarrolló de manera conjunta con representantes de la Comisión Central del Ente Autárquico Permanente de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, fortaleciendo el trabajo articulado entre instituciones para generar conciencia en adolescentes y jóvenes sobre los riesgos asociados al juego de apuestas y la importancia de adoptar decisiones responsables e informadas.

El encuentro reunió a más de 90 alumnos provenientes de diferentes colegios de la provincia, quienes participaron activamente de una propuesta educativa diseñada para brindar herramientas de prevención, reflexión y detección temprana frente a situaciones de riesgo.

Durante la capacitación se trabajaron contenidos vinculados a:

Uno de los aspectos más valorados de la jornada fue el alto nivel de interés, participación y predisposición demostrado por los estudiantes, quienes realizaron consultas, compartieron inquietudes y se involucraron activamente en los distintos temas desarrollados.

Desde INPROJUY destacaron que este tipo de espacios buscan brindar herramientas concretas para que los jóvenes puedan reconocer riesgos, controlar impulsos y tomar decisiones informadas, entendiendo que la prevención comienza con el acceso al conocimiento y la reflexión crítica.

Asimismo, el organismo reafirmó su compromiso con la promoción permanente del Juego Responsable, el combate contra el juego ilegal y la difusión de mecanismos de denuncia ante situaciones irregulares, impulsando acciones de concientización que permitan llegar a cada vez más sectores de la comunidad.

INPROJUY continúa trabajando en políticas de prevención, educación y sensibilización, apostando al compromiso colectivo para promover entornos seguros, fortalecer conductas saludables y construir una ciudadanía más informada y consciente.