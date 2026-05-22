Actividades culturales y patrióticas. Jujuy se prepara para conmemorar la Revolución de Mayo con la histórica Marcha Belgraniana

La convocatoria, abierta a toda la comunidad, contará con la participación activa de organizaciones gauchas, el cuerpo histórico de la Policía de la Provincia y el Ejército Nacional.

En el marco de los festejos por un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, se presentó de manera oficial la tradicional Marcha Belgraniana. El anuncio, realizado en el Centro de Arte Joven Andino (CAJA), detalló un extenso cronograma de actividades culturales y patrióticas destinadas a evocar la figura del General Manuel Belgrano y el proceso histórico de 1810.

La convocatoria, abierta a toda la comunidad, contará con la participación activa de organizaciones gauchas, el cuerpo histórico de la Policía de la Provincia y el Ejército Nacional.

El presidente del Concejo Deliberante de la capital jujeña, Gastón Millón, brindó precisiones sobre el evento central: «Vamos a hacer el mismo recorrido que hizo el General Belgrano en 1812, saliendo a las 19:00 desde donde hoy funciona el Registro Civil, bajando por la calle Belgrano hasta la Catedral».

Allí se procederá a la bendición de la bandera para luego rodear la plaza principal hacia el Cabildo Histórico. En ese punto emblemático, una personificación de Manuel Belgrano tomará juramento a la bandera nacional. Millón extendió la invitación a toda la ciudadanía a sumarse con banderas, escarapelas y profundo sentido patriótico.

Por su parte, Nadia Serrano, directora del Cabildo, destacó el valor simbólico de la jornada, señalando la importancia de que el edificio histórico sea, por segundo año consecutivo, el escenario de la marcha y del juramento, e invitó a los vecinos a formar parte de la posterior vigilia patriótica.

La jornada conmemorativa en el centro capitalino se desplegará según el siguiente esquema de horarios:

Se espera una masiva concurrencia de familias y vecinos en una jornada libre y gratuita, pensada para mantener vivas las expresiones culturales y las tradiciones que forjaron la identidad nacional.