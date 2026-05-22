«Regiones Vivas»: Perico recibe la primera edición de la expo feria productiva de todo Jujuy

Productores, artesanos y emprendedores de 46 municipios participan de esta propuesta itinerante impulsada por el Gobierno de la Provincia junto a los municipios.

Con una amplia participación de productores, artesanos, bodegas y emprendedores de toda la provincia, se desarrolla en Perico la primera edición de la expo feria productiva “Regiones Vivas”, iniciativa que busca visibilizar el trabajo y la identidad productiva de las cuatro regiones de Jujuy.

La propuesta se lleva adelante en el predio de la playa de estacionamiento del Polo Comercial y Cultural de Perico, desde las 9 hasta las 21 horas, y continuará mañana en la ciudad de El Carmen, en el marco de su aniversario.

En el acto se dio lectura al instrumento que declara de interés legislativo a la muestra Regiones Vivas, a partir de un proyecto presentado por los diputados Patricia Ríos y Santiago Jubert.

En ese contexto, la secretaria de Gestión de la Gobernación, Analía Ruiz, destacó que “esta es una expo feria productiva que denominamos ‘Regiones Vivas’ junto a todos los intendentes y el gobernador, porque muestra toda la productividad, la artesanía y la vitivinicultura que hemos desarrollado a lo largo de este período de gobierno”.

Asimismo, resaltó que “para nosotros es una muestra de la cual nos tenemos que sentir muy orgullosos, porque permite mostrar lo que hace cada productor, cada artesano y cada viñedo, además del crecimiento de la ruta del vino en la provincia”.

Ruiz explicó además que esta primera edición se decidió realizar en Perico y adelantó que la feria tendrá carácter itinerante. “Queremos llevarla a distintas regiones para que la gente del interior pueda visibilizar y conocer a cada productor. Iniciamos en Los Valles y luego continuaremos por Quebrada, Yungas y Puna”, indicó.

En ese sentido, remarcó la importante participación de municipios de toda la provincia. “Hoy contamos con alrededor de 46 municipios presentes, desde Santa Catalina hasta Valle Grande, Catua, Coranzulí y Libertador, mostrando una enorme diversidad de productos y artesanías propias de cada región”, expresó.

Finalmente, Ruiz invitó a toda la comunidad a participar de la propuesta y subrayó el acompañamiento del Gobierno Provincial. “El gobernador nos pidió estar al lado de cada productor y artesano, sobre todo en un contexto económico complejo. Queremos que la gente venga, participe y conozca la artesanía y los productos de Jujuy”, concluyó.

Por su parte, el intendente de Perico, Rolando Ficoseco, celebró la realización de la feria en la ciudad y valoró la iniciativa como una herramienta de impulso para la economía regional y familiar.

“Perico recibe a productores, emprendedores, artesanos y vitivinicultores de toda la provincia. Esta propuesta ayuda a quienes recién están emprendiendo y fortalece la economía familiar”, sostuvo.

Asimismo, destacó la presencia de representantes de todas las regiones de Jujuy y señaló que “más de 300 emprendedores y productores participan de esta edición, a los que se suman más de 150 emprendedores locales, conformando una gran familia productiva”.

Ficoseco también remarcó la calidad y variedad de los productos expuestos. “Hay artesanos excepcionales, verduras frescas de Los Valles y representantes de todas las regiones. Invitamos a todos los vecinos a acercarse y compartir esta experiencia”, finalizó.