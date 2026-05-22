Comer en Casa. Familias de 4 localidades puneñas recibirán las unidades alimentarias

El operativo articulado entre el Plasonup, Unidad de Gestión y Comisiones Municipales para atender a familias de Catua, Rinconada, Abralaite y Paso de Jama, iniciará el 25 y se extenderá al 29 de mayo.

El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Secretaría de Asistencia Directa, comunicó que desde el lunes 25 de mayo se realizará la entrega de las unidades alimentarias a familias titulares del Programa “Comer en Casa” de Catua, Rinconada, Abralaite y Paso de Jama.

En un trabajo articulado entre el equipo técnico del Plan Social Nutricional Provincial (Pla.So.Nu.P.), autoridades municipales y Unidades de Gestión locales, se concretará el operativo de entrega directa de refuerzos alimentarios.

Lunes 25 de mayo:

En Catua se realizará en la Oficina de Secretaría de Gobierno de la Comisión Municipal, de 9:00 a 15:00 horas.

Lunes 25 al viernes 29 de mayo:

En la jurisdicción de Rinconada de la siguiente manera: lunes 25, martes 26 y viernes 29 en el pueblo, en el Centro Vecinal de calle Lavalle Nº 6, de 9:00 a 12:00 horas; el miércoles 27 en Santo Domingo en el Salón de Usos Múltiples de 9:00 a 12:00, en Pucara en la Sede de 10 a 11 horas y en Pan de Azúcar en la plaza central de 12:30 a 13:30 horas; el jueves 28 en Pozuelo en la Escuela Nº 114 de 8:30 a 9:00 horas, en Ciénego Grande en la Sede Co.De.Po. de 10:00 a 11:00 horas y en Lagunillas de Pozuelo en el Salón de Usos Múltiples de 12:30 a 13:30 horas.

Martes 26 de mayo:

En Abralaite se llevará a cabo en la Comisión Municipal, de 10:00 a 16:00 horas.

Martes 26 de mayo al viernes 29 de mayo:

En Paso de Jama se realizará en la Comisión Municipal, de 8:00 a 14:00 horas.

La cartera social recuerda a los beneficiarios concurrir a los Centros de Distribución con el DNI original del titular, y las personas con discapacidad deben presentar el Certificado Único de Discapacidad (C.U.D.).