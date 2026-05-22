Por la Semana de Mayo se realizó el tradicional izamiento de las banderas en la Legislatura

En el marco de la Semana de Mayo, la Legislatura de Jujuy llevó a cabo el tradicional acto de izamiento de la Bandera Nacional y de la Bandera Nacional de la Libertad Civil, dando inicio a las actividades conmemorativas por el 216 Aniversario de la Revolución de Mayo.

La ceremonia protocolar se desarrolló en la explanada de ingreso al Poder Legislativo y estuvo a cargo de diputados y diputadas provinciales presentes. Participaron el presidente del bloque Jujuy Crece, Santiago Jubert; el secretario administrativo de la Cámara de Diputados, José María Montiel; y los legisladores Mario Lobo, María Teresa Ferrín, Agustina Guzmán, Daniela Vélez, Noelia Quispe, Emiliano Vera Robinson, María Teresa Agostini, Patricia Ríos y Ramón Neira. También estuvo presente la secretaria general de APL Jujuy, Alicia Mamani.

Asimismo, participaron trabajadores administrativos, personal de los distintos bloques legislativos, directores y jefes de áreas de la institución.

El izamiento de las enseñas patrias, junto a la interpretación de Aurora y el Himno Nacional Argentino, se realizó con los acordes de la banda de música Éxodo Jujeño del Regimiento de Infantería de Montaña N. 20 Cazadores de los Andes.

Tras la ceremonia, el diputado Santiago Jubert hizo referencia a la importancia de la fecha, señalando que representa un sentimiento patriótico. Es importante tener siempre presente a nuestros símbolos patrios, expresó, y destacó el gran esfuerzo realizado por los jujeños por tener nuestra independencia, por construir un país, una república.

En ese sentido, remarcó: Los jujeños hemos dejado mucho, en Jujuy hubo muchas batallas para lograr la independencia, y debemos sentirnos orgullosos de ser parte de este país.

Además, subrayó la participación histórica del pueblo jujeño de haber dado mucho más de lo que escribieron en la historia, omitiendo algunos hechos que protagonizó el pueblo jujeño para conseguir la independencia.

Jubert también valoró la presencia de la banda Éxodo Jujeño en esta jornada de izamiento, y destacó la actitud de los ciudadanos que se detenían al paso de la ceremonia: Rescato ver que por ahí va caminando algún ciudadano y cuando ven esta ceremonia se paraban expresando su respeto. Esto es la muestra clara de que seguimos sintiendo un gran respeto por nuestra Patria y nuestros símbolos, pero sobre todo poniendo en valor la gesta heroica de Mayo.

Al finalizar la jornada, se compartió el tradicional chocolate patrio organizado por la Asociación del Personal Legislativo (APL), gremio que nuclea a los trabajadores de la Legislatura provincial.