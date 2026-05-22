Políticas Públicas Inclusivas. Desarrollo Humano impulsa nuevos Centros de Día para personas mayores

Los espacios institucionales de acompañamiento y contención para personas mayores estarán ubicados en Rodeito, Santa Clara, El Piquete y Palma Sola a fin de garantizar un envejecimiento activo e integración comunitaria.

La ministra de Desarrollo Humano, Marta Russo Arriola, participó de un encuentro junto a centros de jubilados de distintas localidades del ramal, donde anunció la creación de nuevos Centros de Día para Personas Mayores. La jornada reunió a representantes de Rodeito, Santa Clara, El Piquete y Palma Sola con el objetivo de fortalecer espacios de contención, participación y promoción de derechos que favorezcan el envejecimiento activo, la integración comunitaria y una mejor calidad de vida.

La iniciativa busca generar espacios de acompañamiento, recreación y participación comunitaria para las Personas Mayores en cada localidad. Los futuros Centros de Día permitirán acercar talleres, actividades recreativas, acciones de cuidado y dispositivos de escucha activa, promoviendo políticas públicas con presencia territorial.

De la reunión participaron la diputada provincial Adelma Torres; el intendente de Palma Sola, Francisco Baquera; el comisionado municipal de Rodeito, Eduardo Jorge Orellana; la directora general de Personas Mayores, Cintia Páez, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Integral; y representantes de distintos centros de jubilados de Palma Sola, El Piquete, Santa Clara y Rodeito.

Durante el encuentro, la ministra Marta Russo Arriola destacó la importancia del trabajo conjunto entre Provincia, municipios y organizaciones comunitarias para generar respuestas concretas destinadas a las Personas Mayores. Además, reafirmó el compromiso de continuar fortaleciendo políticas públicas inclusivas, con perspectiva comunitaria y presencia territorial en toda la provincia.

Por su parte, el comisionado municipal de Rodeito, Eduardo Orellana, valoró el trabajo articulado entre el Gobierno provincial y los municipios para acercar políticas de acompañamiento y contención a las Personas Mayores. Asimismo, resaltó que la creación de nuevos Centros de Día permitirá ampliar las propuestas de talleres, actividades y espacios de cuidado en las distintas localidades de la región.

En tanto, el intendente de Palma Sola, Francisco Baquera, destacó el valor del encuentro como espacio de diálogo directo y señaló la importancia de escuchar sus necesidades para fortalecer las políticas de acompañamiento social.

La diputada provincial, Adelma Torres, remarcó el compromiso del Estado provincial con las necesidades de las Personas Mayores, especialmente en las zonas rurales. “Muchas de las demandas actuales surgen en un contexto de retiro y desatención por parte del Gobierno nacional, situación que obliga a reforzar el trabajo articulado entre Provincia, municipios y centros de jubilados para brindar respuestas concretas y sostener políticas de acompañamiento y contención social”.

A su turno, Claudia Mariscal, representante del Centro de Jubilados de Rodeíto, calificó al encuentro como una jornada “muy productiva”, donde los distintos centros pudieron compartir experiencias y fortalecer el trabajo conjunto con el Ministerio de Desarrollo Humano y las autoridades locales. Además, destacó la presencia territorial de la ministra Marta Russo Arriola y el acompañamiento permanente que reciben a través de herramientas y espacios de diálogo destinados a mejorar las acciones para las Personas Mayores.