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Fortalecimiento económico. Talleres y formación gratuita: nuevas herramientas para emprendedores

Jujuy
Talleres y formación gratuita: nuevas herramientas para emprendedores

Los talleres buscan potenciar las habilidades y mejorar los ingresos de los emprendedores y de la comunidad en general.

El Ministerio de Desarrollo Humano recorrió durante el mes de mayo, distintos puntos de la provincia para acercar capacitaciones gratuitas a emprendedores, vecinos y comunidades, a través de la Dirección de Fortalecimiento Económico y la Coordinación de Economía Comunitaria de la Secretaría de Desarrollo Integral.

Las propuestas tuvieron como objetivo fortalecer habilidades productivas, promover la economía comunitaria y generar nuevas oportunidades de formación para emprendedores y vecinos de cada región, y se desarrollaron tanto en modalidad presencial como virtual, garantizando el alcance a distintos puntos de la provincia.

Las capacitaciones llegaron a Bárcena, Fraile Pintado, Mina Pirquitas, Santa Clara, San Salvador de Jujuy, Santa Catalina, Huacalera, Pampa Blanca, San Pedro y El Talar.

Los talleres dictados abarcaron diversas temáticas: Práctica y Manipulación de Alimentos, Plan de Negocio y Líneas de Financiamiento, Reciclado por Método de Termofusión, Esencias, Marroquinería y Ecojean, y Envasado de Salsa de Tomate. En formato virtual se replicaron algunas de estas propuestas, permitiendo ampliar la convocatoria a participantes que no pudieron asistir de forma presencial.

También la coordinación de Economía Comunitaria, participó con una mesa informativa en la «Feria Franca Fraile Pintado», en conmemoración a las Fiestas Patronales y Aniversario de esa localidad, con el objetivo de que los emprendedores puedan dar a conocer sus productos más allá de su lugar de origen.

El director de Fortalecimiento Económico, Oscar Unzaga, destacó la importancia de estas iniciativas: «estas capacitaciones son una herramienta concreta para que vecinos y emprendedores de toda la provincia puedan desarrollar sus habilidades y mejorar sus ingresos. Llegamos a cada localidad porque creemos que las oportunidades tienen que estar cerca de la gente.»

En la misma línea, la coordinadora de Economía Comunitaria, Silvina Díaz, señaló: «trabajamos para que cada taller deje una semilla. Que las personas no solo aprendan una técnica, sino que puedan transformarla en un proyecto de vida o en una fuente de trabajo para su comunidad.»

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