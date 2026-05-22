Prácticas Profesionalizantes. Capacitación en Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia participó del encuentro con los estudiantes del IES Nº 7 para profundizar sobre la Ley 26.061, los dispositivos que disponen así como programas y herramientas de intervención.

El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, participó de la capacitación en el Instituto de Educación Superior (IES) N° 7. La jornada se desarrolló bajo el lema “Más derechos, mejores ciudadanos”, en el marco del espacio de Práctica Profesionalizante II de la Tecnicatura Superior en Gestión Jurídica.

La actividad consistió en una charla abierta sobre la Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con el objetivo de vincular la teoría áulica con la práctica profesional, permitiendo a las y los futuros profesionales profundizar en el funcionamiento del ámbito público.

La secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Marta Iriarte, participó junto a funcionarios de la secretaría, quienes expusieron sobre los distintos dispositivos, programas y herramientas de intervención que desarrolla la Secretaría en territorio.

Durante el conversatorio se abordaron normativas provinciales y nacionales, así como estrategias clave vinculadas a la promoción y protección integral de derechos.

El encuentro estuvo especialmente destinado a estudiantes de las carreras de Gestión Jurídica, Niñez, Adolescencia y Familia, y Trabajo Social, quienes valoraron la jornada como “una oportunidad fundamental para vincular la teoría con la práctica profesional y conocer de cerca el trabajo diario que se realiza en el ámbito público”.

La secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Marta Iriarte, agradeció al IES N° 7 por generar “una jornada de fortalecimiento de conocimientos para que todos los alumnos sepan de qué se trata cuando hablamos de protección integral de niñas, niños y adolescentes en el marco de la Ley 26.061”.

“Estamos junto al equipo para brindar información y dar a conocer cómo se trabaja en la Secretaría de Niñez, con el objetivo de que se sepa cómo actuar ante casos de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes. Somos conscientes de la necesidad de trabajar articuladamente con otras instituciones, brindando herramientas e información para que se conozca a quién recurrir ante determinadas circunstancias, que es justamente lo que realizamos desde la Secretaría”, afirmó.

El docente de Prácticas Profesionalizantes de la Tecnicatura en Gestión Jurídica, Marcelo Genzel, destacó la importancia del trabajo articulado entre instituciones y expresó: “Este vínculo interinstitucional permite promover un programa en el marco de las prácticas profesionalizantes denominado ‘Más derechos, mejores ciudadanos’. Convocamos a las tecnicaturas de Niñez y Trabajo Social para este conversatorio, brindando una mirada integral sobre la protección de la niñez y presentando los dispositivos y protocolos existentes en la provincia de Jujuy”.

Asimismo, agregó que “el objetivo es que las y los estudiantes puedan conocer de primera mano cómo se ejecutan las políticas públicas y cuáles son las acciones concretas del Estado provincial, para luego intervenir de manera adecuada y situada en cada contexto”.

Con este tipo de articulaciones, el Ministerio de Desarrollo Humano reafirma su compromiso de trabajar junto a las instituciones educativas para fortalecer la formación de profesionales comprometidos con la promoción y defensa de los derechos de las infancias y adolescencias.