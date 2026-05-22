Dipec Jujuy. Convalidación de Precios de la Obra Pública

El proceso de relevamiento y estudio de precios se ejecuta de forma conjunta entre la Dipec y la Cámara Argentina de la Construcción Delegación Jujuy.

Desde la Dirección Provincial de Estadística y Censos de Jujuy (Dipec) -que depende del Ministerio de Hacienda y Finanzas-, brindaron detalles sobre el proceso de relevamiento y estudio de precios de artículos de la construcción, operativo conocido como Convalidación de Precios de la Obra Pública.

En el marco del Decreto Acuerdo N° 5577, la Dipec lleva adelante el relevamiento de precios de diferentes artículos de la construcción, mano de obra y obras viales. El objetivo es brindar datos orientativos para la redeterminación de precios en contratos de la actividad.

El relevamiento y análisis de las variaciones de costos se ejecuta de forma conjunta entre la Dipec y la Cámara Argentina de la Construcción Delegación Jujuy, garantizando que los valores reflejen la realidad local del sector.

«Este estudio se desarrolla todos los meses, donde el equipo de encuestadores visita aquellos comercios relacionados que están relacionados con la venta de materiales e insumos para la construcción. Luego, se solicita un listado basado en los elementos que suelen requerirse en una obra», señaló la titular de la Dipec, Norma Pereyra Rodríguez.

Transcurrido un lapso prudencial, los encuestadores pasan a recolectar la información correspondiente, la que luego es procesada para realizar promedios. Al respecto, la directora agregó: «Esas cifras se conocen como ‘Precios Promedios Locales’, datos que son compartidos a organismos como el Instituto de Vivienda y Urbanismo, Municipalidad -área de Fiscalización vinculada a obras públicas-, entre otros».

Por último y de acuerdo a lo anticipado por la funcionaria, próximamente se seguirá avanzando con el proyecto referido a la determinación del “Índice de la Construcción”, donde unos de los componentes clave son los Precios Promedios Locales.