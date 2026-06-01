Abrieron las inscripciones . Convocan a artistas jujeños a participar por el Premio Federal de Pintura

La postulación de artistas jujeños será posible hasta el 11 de junio. Los finalistas se conocerán el 20 de julio y la muestra abrirá el 13 de agosto.

El Premio Federal de Pintura lanzó una nueva edición con alcance nacional y convoca a artistas jujeños y de todo el país. La iniciativa busca impulsar la producción artística contemporánea y promover la circulación de obras en el ámbito federal.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 11 de junio y deberán realizarse exclusivamente a través de la plataforma digital del Fondo Nacional de las Artes. Los finalistas serán notificados a partir del 20 de julio y la inauguración de la muestra está prevista para el 13 de agosto.

La inscripción al Premio Federal de Pintura permanecerá abierta para artistas jujeños hasta el 11 de junio. Los finalistas se conocerán a partir del 20 de julio y la muestra abrirá el 13 de agosto.

Los artistas jujeños podrán participar de una nueva edición del Premio Federal de Pintura, una convocatoria nacional impulsada por la Secretaría de Cultura de la Nación, a través del Fondo Nacional de las Artes, junto con la Fundación María Calderón de la Barca.

La propuesta busca fortalecer el sector de las artes visuales, promover la circulación de obras y dar mayor visibilidad a la producción pictórica contemporánea en todo el territorio argentino. Con ese objetivo, el certamen seleccionará una obra finalista por cada provincia y por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La convocatoria está dirigida a artistas argentinos nativos o naturalizados, mayores de 18 años, que acrediten al menos dos años de residencia en la provincia por la que se presentan. Podrán participar tanto personas con formación en artes visuales como creadores provenientes de disciplinas afines, entre ellas arquitectura, diseño gráfico, diseño industrial, fotografía y artes audiovisuales.

Las 24 obras finalistas integrarán una muestra especial que se realizará en agosto en el Palacio Libertad de la Ciudad de Buenos Aires. En ese marco se conocerán también los trabajos ganadores de la edición 2026.

Además del reconocimiento artístico, la iniciativa apunta a fortalecer los circuitos de exhibición y fomentar el intercambio entre creadores de distintas regiones del país, consolidando una mirada federal sobre la producción cultural contemporánea.

La Fundación María Calderón de la Barca entrega este reconocimiento de manera bienal desde 1964 y a lo largo de su historia distinguió a destacados referentes del arte argentino, entre ellos Carlos Alonso; Antonio Seguí; Guillermo Roux; Josefina Robirosa; Eduardo Mac Entyre y Leopoldo Presas.